В Евросоюзе объяснили, что ждут от Путина на нормандском саммите

В ЕС полагают, что есть "обнадеживающие" сигналы в реализации минских соглашений, и ожидают "значимых шагов" от России на саммите нормандской четверки, запланированном на 9 декабря в Париже. Об этом заявил глава отдела по отношениям со странами Восточного партнерства внешнеполитической службы ЕС Ричард Тиббельс, передает Deutsche Welle.
По словам Тиббельса, в Брюсселе видят, что нарушения прекращения огня на Донбассе продолжаются.
В то же время в ЕС указывают на "обнадеживающие" сигналы: обмен пленными в сентябре, разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском, разминирования, а также завершение 20 ноября строительства моста через реку Северский Донец в Станице Луганской.
"Это были смелые шаги украинской стороны", - отметил чиновник внешнеполитической службы ЕС.
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