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В Евросоюзе объяснили, что ждут от Путина на нормандском саммите

В Евросоюзе объяснили, что ждут от Путина на нормандском саммите - Фото
Владимир Путин (Фото: Сергей Чириков/ЕРА)
22.11.2019, 09:04

Брюссель ожидает от России "значимых шагов для продвижения минского процесса", говорит чиновник ЕС

В ЕС полагают, что есть "обнадеживающие" сигналы в реализации минских соглашений, и ожидают "значимых шагов" от России на саммите нормандской четверки, запланированном на 9 декабря в Париже. Об этом заявил глава отдела по отношениям со странами Восточного партнерства внешнеполитической службы ЕС Ричард Тиббельс, передает Deutsche Welle.

По словам Тиббельса, в Брюсселе видят, что нарушения прекращения огня на Донбассе продолжаются.

В то же время в ЕС указывают на "обнадеживающие" сигналы: обмен пленными в сентябре, разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском, разминирования, а также завершение 20 ноября строительства моста через реку Северский Донец в Станице Луганской.

"Это были смелые шаги украинской стороны", - отметил чиновник внешнеполитической службы ЕС.

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Россия ЕС нормандская четверка Ричард Тиббельс
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