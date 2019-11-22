В Евросоюзе объяснили, что ждут от Путина на нормандском саммите

Владимир Путин (Фото: Сергей Чириков/ЕРА)

В ЕС полагают, что есть "обнадеживающие" сигналы в реализации минских соглашений, и ожидают "значимых шагов" от России на саммите нормандской четверки, запланированном на 9 декабря в Париже. Об этом заявил глава отдела по отношениям со странами Восточного партнерства внешнеполитической службы ЕС Ричард Тиббельс, передает Deutsche Welle.

По словам Тиббельса, в Брюсселе видят, что нарушения прекращения огня на Донбассе продолжаются.

В то же время в ЕС указывают на "обнадеживающие" сигналы: обмен пленными в сентябре, разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском, разминирования, а также завершение 20 ноября строительства моста через реку Северский Донец в Станице Луганской.

"Это были смелые шаги украинской стороны", - отметил чиновник внешнеполитической службы ЕС.

15 ноября Офис президента назвал согласованную дату переговоров в нормандском формате.

В тот же день спикер Рады Дмитрий Разумков подтвердил, что закон о Донбассе будет разрабатываться

по результатам нормандской встречи.18 ноября глава МИД Вадим Пристайко заявил, что надеется на прорыв от встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии.

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