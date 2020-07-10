В Европе не видят условий для снятия санкций с России – Ермак

По словам главы ОП Андрея Ермака, на встрече советников лидеров стран нормандского формата было сказано, что условий для снятия санкций с России нет

Сегодня в Европе не видят условий, которые бы позволили снять санкции с России. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами, передает корреспондент LIGA.net.

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"Было важно услышать сегодня, что никаких условий, чтобы даже рассматривать или думать о снятии санкций, не может быть, потому что Украина демонстрирует принципиальную, четкую позицию, которая отвечает интересам нашего государства и настроена на мир", – сказал Ермак, рассказывая о встрече советников лидеров стран нормандского формата в Берлине.

29 июня Совет Европейского Союза обнародовал решение о продлении санкций , направленных против отдельных экономических секторов России, на следующие шесть месяцев, до 31 января 2021 года.

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Наталия Медведева , Юрий Смирнов

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