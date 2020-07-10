В Европе не видят условий для снятия санкций с России – Ермак
По словам главы ОП Андрея Ермака, на встрече советников лидеров стран нормандского формата было сказано, что условий для снятия санкций с России нет
Сегодня в Европе не видят условий, которые бы позволили снять санкции с России. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами, передает корреспондент LIGA.net.
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"Было важно услышать сегодня, что никаких условий, чтобы даже рассматривать или думать о снятии санкций, не может быть, потому что Украина демонстрирует принципиальную, четкую позицию, которая отвечает интересам нашего государства и настроена на мир", – сказал Ермак, рассказывая о встрече советников лидеров стран нормандского формата в Берлине.
- 15 марта 2019 года США расширили санкций против России, которые были введены в 2014 году после оккупации Крыма.
- Вслед за ними о новых санкциях объявила Канада, причем в санкционный список попали глава Роснефти Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин, а также компании МИГ, Сухой и Туполев. В этот же день Евросоюз ввел санкции против восьми граждан России, причастных к захвату и аресту украинских моряков в Черном море.
- 2 апреля Украина не позволила России запустить через ООН процедуру отмены санкций. В конце апреля РФ вновь попыталась добиться отмены санкций, прикрываясь борьбой с пандемией, Украина заблокировала этот процесс.
- 11 июня сообщалось, что руководство Евросоюза не видит причин для снятия санкций со страны-оккупанта РФ из-за глобальной борьбы с новым коронавирусом.
- 29 июня Совет Европейского Союза обнародовал решение о продлении санкций, направленных против отдельных экономических секторов России, на следующие шесть месяцев, до 31 января 2021 года.
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