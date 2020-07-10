UA

В Европе не видят условий для снятия санкций с России – Ермак

10.07.2020, 18:03
В Европе не видят условий для снятия санкций с России – Ермак - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)

По словам главы ОП Андрея Ермака, на встрече советников лидеров стран нормандского формата было сказано, что условий для снятия санкций с России нет

Сегодня в Европе не видят условий, которые бы позволили снять санкции с России. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами, передает корреспондент LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Было важно услышать сегодня, что никаких условий, чтобы даже рассматривать или думать о снятии санкций, не может быть, потому что Украина демонстрирует принципиальную, четкую позицию, которая отвечает интересам нашего государства и настроена на мир", – сказал Ермак, рассказывая о встрече советников лидеров стран нормандского формата в Берлине.

  • 29 июня Совет Европейского Союза обнародовал решение о продлении санкций, направленных против отдельных экономических секторов России, на следующие шесть месяцев, до 31 января 2021 года.

Читайте также: Елисеев рассказал, какие санкции будут самыми болезненными для Путина

Наталия Медведева, Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
санкции нормандский формат андрей ермак

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть II

Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть II
 