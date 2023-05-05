В Генштабе показали ЗРК IRIS-T на боевом дежурстве – фото

В Генеральном штабе ВСУ обнародовали фото зенитно-ракетного комплекса IRIS-T на боевом дежурстве в Украине.

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Система появилась в Украине еще осенью 2022 года. Тогда издание Spiegel сообщило, что Германия передала ВСУ первый ЗРК из четырех обещанных.

19 апреля 2023 года министр обороны Алексей Резников заявил, что Германия передала Украине еще один ЗРК. 30 апреля Минобороны Германии это официально подтвердило.

3 мая Украина впервые показала кадры боевой работы IRIS-T.

СПРАВКА. IRIS-T – зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия, разработанный в 2014 году и предназначенный для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и БПЛА. Комплекс может одновременно обстреливать несколько целей в любую погоду благодаря радиолокационной станции с 360-градусным осмотром. Дальность действия ракет IRIS-T – до 40 км и на высоту до 20 км. Ракеты IRIS-T также умеют отличать цели от тепловых ловушек, что усложняет возможность "отвлечь" их. Одна установка IRIS-T SLM рассчитана на восемь ракет.

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Олег Васьків

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