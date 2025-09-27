В Германии хотят создать Центр защиты от дронов

Центр защиты от дронов должен объединить компетенции федерального и земельных правительств, рассказал министр внутренних дел Германии

Дрон (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что угроза немецкой безопасности от беспилотников растет и объявил о создании нового Центра защиты от дронов. Об этом сообщает Stern.

Добриндт отметил, что угроза может быть абстрактной, но в отдельных случаях она очень конкретна, поскольку с дронами связан элемент шпионажа.

На фоне инцидентов министр объявил о создании Центра защиты от беспилотников, который объединит компетенции федерального и земельных правительств.

"Центр должен быть создан быстро, даже при наличии существующих структур", – подчеркнул Добриндт.

Министр также сообщил газете Rheinische Post, что Германия работает над разработкой совместного с Израилем исследовательского проекта по вопросам защиты от беспилотников.

Добриндт также планирует предоставить Бундесверу больше полномочий в сфере выявления, перехвата и сбивания дронов. Сейчас ответственность за это лежит преимущественно на полицейских органах.

Отмечается, что министр сейчас разрабатывает законопроект, который обяжет Бундесвер предоставлять полиции "официальную помощь" в случаях использования дронов.

Министерство внутренних дел Германии намерено представить эту пересмотренную версию Закона об авиационной безопасности этой осенью.

"Речь идет о том, чтобы обеспечить нашу готовность защищать критическую инфраструктуру и большие скопления людей. Сейчас мы находимся в процессе перевода имеющихся компетенций Федеральной полиции и Федерального управления уголовной полиции в режим готовности, чтобы мы могли очень быстро реагировать, если это необходимо", – сказал Добриндт.

В то же время полицейский профсоюз отклонил эти планы. Его председатель Йохен Копельке заявил, что хотя это хорошо, что Добриндт сейчас занимается защитой от дронов, "как министр полиции он должен предоставить своей полиции возможности и не полагаться на Бундесвер, поскольку развертывание Бундесвера является сложным и возможным только при редких исключениях".

Председатель Комитета обороны Бундестага Томас Рёвекамп выразил свою поддержку предложения Добриндта.

"Мы должны иметь возможность бороться с такими беспилотниками всеми техническими средствами, включая их сбивание. Слишком много силовых структур сейчас отвечают за это: кроме Бундесвера, который отвечает за военное имущество, за это отвечают 16 земельных полицейских сил и Федеральная полиция, которые не имеют достаточных собственных возможностей для противодействия беспилотника", – сказал он газете Rheinische Post.