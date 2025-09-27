У Німеччині хочуть створити Центр захисту від дронів

Центр захисту від дронів має обʼєднати компетенції федерального і земельних урядів, розповів міністр внутрішніх справ Німеччини

Дрон (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що загроза німецькій безпеці від безпілотників зростає та оголосив про створення нового Центру захисту від дронів. Про це повідомляє Stern.

Добріндт зазначив, що загроза може бути абстрактною, але в окремих випадках вона дуже конкретна, оскільки з дронами повʼязаний елемент шпигунства.

На тлі інцидентів міністр оголосив про створення Центру захисту від безпілотників, який обʼєднає компетенції федерального і земельних урядів.

"Центр має бути створений швидко, навіть за наявності існуючих структур", – наголосив Добріндт.

Міністр також повідомив газеті Rheinische Post, що Німеччина працює над розробкою спільного з Ізраїлем дослідницького проєкту з питань захисту від безпілотників.

Добріндт також планує надати Бундесверу більше повноважень у сфері виявлення, перехоплення і збивання дронів. Наразі відповідальність за це лежить переважно на поліцейських органах.

Зазначається, що міністр зараз розробляє законопроєкт, який зобов’язуватиме Бундесвер надавати поліції "офіційну допомогу" у випадках використання дронів.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини має намір представити цю переглянуту версію Закону про авіаційну безпеку цієї осені.

"Йдеться про те, щоб забезпечити нашу готовність захищати критичну інфраструктуру та великі скупчення людей. Наразі ми перебуваємо в процесі переведення наявних компетенцій Федеральної поліції та Федерального управління кримінальної поліції в режим готовності, щоб ми могли дуже швидко реагувати, якщо це необхідно", – сказав Добріндт.

Водночас поліцейська профспілка відхилила ці плани. Її голова Йохен Копельке заявив, що хоча це добре, що Добріндт зараз займається захистом від дронів, "як міністр поліції він повинен надати своїй поліції можливості та не покладатися на Бундесвер, оскільки розгортання Бундесверу є складним і можливим лише за рідкісних винятків".

Голова Комітету оборони Бундестагу Томас Рьовекамп висловив свою підтримку пропозиції Добріндта.

"Ми повинні мати змогу боротися з такими безпілотниками всіма технічними засобами, включаючи їх збивання. Занадто багато силових структур наразі відповідають за це: окрім Бундесверу, який відповідає за військове майно, за це відповідають 16 земельних поліцейських сил та Федеральна поліція, які не мають достатніх власних можливостей для протидії безпілотника", – сказав він газеті Rheinische Post.