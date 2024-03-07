В Германии увеличилось количество тех, кто против передачи ракет Taurus Украине – опрос

За месяц в Германии увеличилась доля людей, разделяющих мнение канцлера Олафа Шольца о передаче Украине ракет Taurus

Taurus (Скриншот)

61% немцев выступают против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, 29% – за. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Infratest dimap по заказу телеканала ARD и газеты Welt.

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Число выступающих против передачи Германией этих ракет за последний месяц возросло на 9%.

Социологи отмечают, что в вопросах по Taurus большинство граждан разделяют мнение канцлера Олафа Шольца, последовательно отказывающего Украине именно в этом виде вооружения, каждый раз приводя новые аргументы.

На прошлой неделе он заявил, что не хочет, чтобы Украина нанесла Taurus удары вглубь России.

2 марта российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой офицеры Военно-воздушных сил Германии обсуждали возможности использования Украиной дальнобойных крылатых ракет Taurus. Кроме того, некоторые офицеры размышляли, могут ли эти ракеты поразить Керченский мост.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал этот слив "информационной атакой России", опровергши наличие разговоров о Taurus и Керченском мосте.

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что "нагнетание градуса" вокруг вопроса передачи ракет Taurus Украине вряд ли ускорит процесс.

В октябре 2023 года канцлер ФРГ заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого.

26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском привлечения Германии к войне".

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