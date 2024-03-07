У Німеччині побільшало тих, хто проти передання ракет Taurus Україні – опитування

За місяць у Німеччині збільшилася частка людей, які поділяють думку канцлера Олафа Шольца щодо передання Україні ракет Taurus

Taurus (Скриншот)

61% німців виступають проти передання Україні далекобійних ракет Taurus, 29% – за. Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом Infratest dimap на замовлення телеканалу ARD та газети Welt.

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Кількість тих, хто виступає проти постачання Німеччиною цих ракет за останній місяць зросла на 9%.

Соціологи зазначають, що у питаннях щодо Taurus більшість громадян поділяють думку канцлера Олафа Шольца, який послідовно відмовляє Україні саме в цьому виді озброєння, кожного разу наводячи нові аргументи.

Минулого тижня він заявив, що не хоче, щоб Україна завдала Taurus ударів углиб Росії.

2 березня російська пропагандистка Маргарита Симоньян опублікувала аудіозапис, на якому офіцери Військово-повітряних сил Німеччини обговорювали можливості використання Україною далекобійних крилатих ракет Taurus. Крім того, деякі офіцери розмірковували, чи можуть ці ракети уразити Керченський міст.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав цей злив "інформаційною атакою Росії", спростувавши наявність розмов про Taurus і Керченський міст.

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що "нагнітання градуса" навколо питання передання ракет Taurus Україні навряд чи прискорить процес.

У жовтні 2023 року канцлер ФРН заявив, що причиною відмови від передавання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме питання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього.

26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".

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