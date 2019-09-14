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В ГПУ объяснили, почему закрыли дело против Кузьмина

В ГПУ объяснили, почему закрыли дело против Кузьмина - Фото
Ренат Кузьмин (скриншот)
14.09.2019, 20:13

5 сентября стало известно, что карточка с данными о розыске Кузьмина удалена с сайта МВД

Генеральная прокуратура закрыла дело против бывшего замгенпрокурора времен Виктора Януковича, народного депутата от Оппозиционной платформы - За життя Рената Кузьмина из-за отсутствия доказательств его вины. Об этом ГПУ сообщила в ответ на запрос Радио Свобода.

"В связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и тем, что возможности их получить исчерпаны", - говорится в ответе ГПУ.

5 сентября стало известно, что карточка с данными о розыске Кузьмина удалена с сайта МВД. Там заявили, что производство закрыла Генеральная прокуратура.

В мае 2014 года ГПУ начала расследование по факту организации Кузьминым незаконного задержания в 2010 году экс-главы МВД Юрия Луценко. МВД направило письмо Интерполу с просьбой объявить Кузьмина в международный розыск, но Интерпол счел, что дело "имеет политический характер" и отказал.

На последних парламентских выборах Кузьмин баллотировался в депутаты по списку Оппозиционной платформы – За життя. После обращения ГПУ о том, что экс-чиновник в течение последних пяти лет скрывался на временно оккупированной территории Крыма, а также в России, ЦИК отменила регистрацию Кузьмина. Однако Верховный суд восстановил его кандидатом в депутаты.

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генпрокуратура Ренат Кузьмин ОПЗЖ
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