В ГПУ сказали, когда Луценко возьмется за дело ОАСК

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В четверг, 1 августа, генпрокурор Юрий Луценко заслушает дело о деятельности судей Окружного админсуда Киева и примет решение. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она также заявила, что к тексту подозрения, который подали в ГПУ сегодня, не прикрепили "ни одного доказательства, ни одного файла; то есть текст не подкреплен фактажем".

"Подчеркну также, что брифинг С. Горбатюка не является юридическим доказательством в уголовном производстве", - написала также Сарган.

26 июля следственная группа сотрудников НАБУ, ГПУ и СБУ пришла с обысками в ОАСК. Группу создали для расследований деятельности судей в период их работы во время Революции достоинства. Однако во время сбора данных следствие задокументировало признаки других криминальных нарушений, не связанных с событиями на Майдане: вмешательство в работу ВККС, в том числе, попытки повлиять на кадровые решения, и шантаж.

Сообщалось, что прокуратура готовит подозрения по факту вмешательства в деятельность ВККС четырем судьям ОАСК.

НАБУ опубликовало записи разговоров главы ОАСК Павла Вовка с членами ВККС Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках расследования возможного уголовного преступления главы и судей ОАСК. Вовк назвал их фальшивкой.

28 июля Горбатюк сказал, что большая часть доказательств по делу ОАСК уничтожена, "однако злоупотребление столь масштабны, нарушений так много, что невозможно все уничтожить".

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