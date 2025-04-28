В Канаде стартовало голосование на досрочных парламентских выборах

По всей Канаде открываются избирательные участки. 28 апреля граждане решают, либералы или консерваторы сформируют следующее правительство

Канадские избиратели (Фото: ЕРА/KAMARA MOROZUK)

В Канаде 28 апреля началось голосование на досрочных парламентских выборах. Во многих провинциях открыты избирательные участки, передает BBC.

Отмечается, что избирательные участки открыты в провинциях Онтарио, Квебек, Манитоба, Саскачеван, Альберта, частях Британской Колумбии, а также Северо-Западных территориях и территории Нунавут.

Ранее к голосованию присоединились Новая Шотландия, Нью-Брансуик, остров Принца Эдварда и остальные Лабрадоры.

Граждане Канады решают, какая из двух ведущих партий – либералы или консерваторы – сформирует следующее правительство страны.

В январе 2025 года тогда еще премьер Канады Джастин Трюдо объявил, что уйдет в отставку после более чем девяти лет пребывания у власти, поскольку его рейтинг резко упал.

9 марта стало известно, что Марк Карни выиграл гонку за пост лидера руководящей Либеральной партии Канады и сменит Трюдо в должности премьера.

14 марта Карни принял присягу и стал новым канадским премьером.

Два онлайн-опроса по состоянию на конец марта отдавали победу Либеральной партии с результатом в 42% голосов. Она опережала оппозиционных консерваторов на 3 и 5%.