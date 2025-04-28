У Канаді стартувало голосування на дострокових парламентських виборах
У Канаді 28 квітня стартувало голосування на дострокових парламентських виборах. У багатьох провінціях відкрито виборчі дільниці, передає BBC.
Зазначається, що виборчі дільниці відкриті в провінціях Онтаріо, Квебек, Манітоба, Саскачеван, Альберта, частинах Британської Колумбії, а також у Північно-Західних територіях і території Нунавут.
Раніше до голосування приєдналися Нова Шотландія, Нью-Брансвік, острів Принца Едварда й решта Лабрадору.
Громадяни Канади вирішують, яка з двох провідних партій – ліберали чи консерватори – сформує наступний уряд країни.
- У січні 2025 року тоді ще прем'єр Канади Джастін Трюдо оголосив, що піде у відставку після більш ніж дев’яти років перебування при владі, оскільки його рейтинг різко впав.
- 9 березня стало відомо, що Марк Карні виграв перегони за посаду лідера керівної Ліберальної партії Канади та змінить Трюдо на посаді прем'єра.
- 14 березня Карні склав присягу й став новим канадським прем'єром.
- Два онлайн-опитування, станом на кінець березня, віддавали перемогу Ліберальній партії з результатом у 42% голосів. Вона випереджала опозиційних консерваторів на 3% та 5%.