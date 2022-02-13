В Киев из США прибыли еще два самолета с вооружением: фото

Сегодня в Киев прибыли еще два самолета с американской помощью быстрого развертывания. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

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"Sweet 16 и еще 17 — если вы понимаете, что мы имеем в виду: сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины", – сказано в сообщении.

Эта часть недавно утвержденного пакета помощи на 200 миллионов долларов включает в себя боеприпасы и заряды для гранатометов, уточнили в посольстве.

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Вадим Ребрина

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