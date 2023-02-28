В Мачулищи прилетал Ил-76, видимо, с деталями для поврежденного А-50 – Беларускі Гаюн

По данным OSINT-группы Беларускі Гаюн, на аэродром "Мачулищи" в Беларуси, где партизаны атаковали дронами самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС РФ, прилетал военно-транспортный самолет Ил-76, который, возможно, привез детали для ремонта А-50.

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Как сообщается, после диверсии в Мачулищи прилетел борт, закрепленный за единственным центром обслуживания самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 в России.

По мнению Беларускі Гаюн, это может быть дополнительным доказательством подрыва А-50 беларускими партизанами.

По данным беларуских расследователей, вечером 26 февраля на аэродром "Мачулищи" прилетели военно-транспортные самолеты Ил-76 (RF-86843) и Ан-26 ВКС РФ. И уже рано утром 27 февраля Ил-76 улетел на аэродром "Иваново-Северный" в РФ.

На аэродроме "Иваново-Северный" дислоцируется 610-й центр боевого применения и переучивания авиационного персонала военно-транспортной авиации (610-й центр), авиационно-техническая база и 308-й авиаремонтный завод.

Подчеркивается, что именно в 610-м центре находятся на хранении, модернизируются и ремонтируются самолеты ДРЛО А-50, а военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ (RF-86843) числится за 610-м центром.

"Транспортный Ил-76 мог доставлять на аэродром "Мачулищи" специалистов или комплект запасных частей для ремонта ДРЛО А-50У", – предположили расследователи.

26 февраля общественная организация бывших беларуских силовиков BYPOL сообщила о взрывах на военном аэродроме "Мачулищи" под Минском. Согласно сообщению, в результате взрывов был поврежден российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.

По данным Беларускі Гаюн, целью атаки был самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС РФ.

Глава BYPOL Александр Азаров сообщил, что беларуские партизаны причастны к диверсии в Мачулищах. Они якобы атаковали самолет с помощью дронов. После проведения операции партизаны, по словам Азарова, покинули Беларусь.

У Путина отказались комментировать взрывы в Мачулищах, Минск молчит.

В Воздушных силах ВСУ назвали информацию о повреждении А-50 хорошей новостью, но считают, что это не повлияет на атаки РФ.

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Наталія Медведєва

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