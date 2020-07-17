В МИД назвали "угрозой силы" внезапную проверку РФ войск на границе с Украиной

Украинская сторона считает, что иначе называть такие проверки на границе нельзя

Украина отреагировала на внезапную проверку боеготовности российских войск на границе. Об этом в Twitter написал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

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"Только не называйте меня алярмистом или паникером ... Такие внезапные проверки боеготовности войск РФ, особенно на нашей границе, нельзя трактовать иначе, как "угрозой силы". Пусть меня юристы исправляют, если я ошибаюсь. А вчера кто-то говорил, что агрессивных планов нет...", - отметил дипломат.

1 июля Генштаб ВСУ заявил, что не видит признаков активизации российских войск для вторжения из Крыма.

5 июля Неижпапа в интервью Думской заявил , что не исключает попытки прорыва российских войск на юг Херсонской области с территории оккупированного Крыма, чтобы обеспечить заполнение Северо-Крымского канала. Он отметил, что Украина готовится к "полномасштабной военной конфронтации".

6 июля командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что в данное время нет непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны России, а слова Неижпапы о возможной попытке прорыва российских войск с территории оккупированного Крыма преувеличены.

Сегодня, 17 июля, в России началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также Воздушно-десантных войск.

Западный округ охватывает северо-восточную границу Украины, Южный – территорию временно оккупированного Крыма.

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Наталия Софиенко

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