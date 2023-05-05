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В МИД ответили на призыв из Катара о взрыве дрона над Кремлем: А где заявление о Херсоне?

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05.05.2023, 12:28
В МИД ответили на призыв из Катара о взрыве дрона над Кремлем: А где заявление о Херсоне? - Фото
Олег Николенко (Фото: фейсбук Олега Николенко)

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, отвечая на заявление Катара о "необходимости диалога" после атаки неизвестных дронов на Кремль, поинтересовался, может ли "кто-то найти" подобный призыв из этого арабского государства по поводу удара РФ по Херсону, в результате которого погибли 23 человека.

Таким образом представитель украинского внешнеполитического ведомства отреагировал на призыв МИД Катара "урегулировать российско-украинский кризис путем диалога и не предпринимать действий, которые приведут к дальнейшей эскалации, таких как нападение на здание Кремля в Москве".

То есть в Катаре намекнули, что это была якобы украинская атака на Москву.

"Интересно, кто-то может найти заявление МИД Катара об осуждении последней российской ракетной атаки по Херсону, которая убила 21 гражданского человека и ранила еще 48. Этот акт государственного терроризма имеет менее опасное влияние на усилия по решению "кризиса" мирным путем?" – написал Николенко в Twitter.

СПРАВКА. Взрыв дрона над Кремлем произошел 3 мая 2023 года. В тот же день Россия убила 23 херсонца и ранила еще 48, подвергая массированным обстрелам город и область. Однако в министерстве иностранных дел Катара во время призывов "к диалогу" отметили лишь инцидент в Москве, но полностью проигнорировали гибель гражданских в Херсоне в результате атак РФ.

Читайте также: После взрыва в Кремле в РФ начали пугать "ядерным ударом по Киеву". ВСУ: Вешают лапшу

Олег Васьків
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