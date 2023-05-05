В МИД ответили на призыв из Катара о взрыве дрона над Кремлем: А где заявление о Херсоне?
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, отвечая на заявление Катара о "необходимости диалога" после атаки неизвестных дронов на Кремль, поинтересовался, может ли "кто-то найти" подобный призыв из этого арабского государства по поводу удара РФ по Херсону, в результате которого погибли 23 человека.
Таким образом представитель украинского внешнеполитического ведомства отреагировал на призыв МИД Катара "урегулировать российско-украинский кризис путем диалога и не предпринимать действий, которые приведут к дальнейшей эскалации, таких как нападение на здание Кремля в Москве".
То есть в Катаре намекнули, что это была якобы украинская атака на Москву.
"Интересно, кто-то может найти заявление МИД Катара об осуждении последней российской ракетной атаки по Херсону, которая убила 21 гражданского человека и ранила еще 48. Этот акт государственного терроризма имеет менее опасное влияние на усилия по решению "кризиса" мирным путем?" – написал Николенко в Twitter.
- 3 мая 2023 года в сети опубликовали момент взрыва беспилотника над Кремлем.
- В Москве сразу начали сыпать обвинениями в сторону Украины.
- Комментируя российскую истерику , президент Владимир Зеленский подчеркнул, что с диктатором Владимиром Путиным разберется трибунал.
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