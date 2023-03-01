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В МИД ответили Захаровой о "радиоактивной провокации": РФ сама может это планировать

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 13:29
В МИД ответили Захаровой о
Олег Николенко (Фото: скриншот с видео)

В Министерстве иностранных дел ответили на пропагандистское заявление спикера МИД РФ Марии Захаровой о "радиационной провокации" в Приднестровье. Об этом написал представитель ведомства Олег Николенко.

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По его словам, утверждения Москвы о том, что Украина якобы получила радиоактивные материалы для "провокации" является фейком. 

Он отметил, что Украина строго привержена нераспространению ядерного оружия.

"Не ведитесь на учебник российской пропаганды. Россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами", — заявил Николенко.

Ранее Захарова вышла на брифинг и заявила, что Вооруженные Силы Украины якобы готовят "провокацию, чтобы обвинить ВС РФ в нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам". Правительство Молдовы назвало это ложью и спекуляцией. 

Недавно премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе для того, чтобы перебросить своих военных в Молдову, однако органы страны готовы к этому.

  • 10 февраля 2023 года правительство Молдовы ушло в отставку.
  • 13 февраля президент Молдовы Санду заявила, что Кремль хочет совершить госпереворот в ее стране, но заверила, что ничего не получится.
  • 14 февраля в Кишиневе опасались, что на прошлой неделе в страну под видом сербских футбольных болельщиков могли прибыть "диверсанты".

Читайте также: Новый премьер Молдовы призвал демилитаризировать Приднестровье

Дмитро Гриниченко
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Мария Захарова война МИД пропаганда приднестровье олег николенко
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