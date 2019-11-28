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В МИД озвучили сумму убытков, нанесенных Россией украинским судам

В МИД озвучили сумму убытков, нанесенных Россией украинским судам - Фото
Возвращенные Украине военные корабли (Фото: пресс-служба президента)
28.11.2019, 14:36

Учитывая техническое состояние вооружения и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению

Корабли, которые Россия передала Украине, нельзя использовать по назначению из-за нанесенного им ущерба. Убытки оцениваются примерно в €2 млн. Об этом заявил заместитель постпреда Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, передает Укринформ.

"Учитывая техническое состояние вооружения и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению", - сказал он.

По словам Лиссовского, сейчас работа комплексной комиссии ВМС ВСУ продолжается.

"Согласно предварительному осмотру, сумма убытков на кораблях составляет не менее 55,5 млн гривень (примерно €2 млн 100 тыс)", - сказал дипломат.

Точную сумму ущерба установят после завершения комплексного расследования.

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ВМС ВСУ Россия корабли
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