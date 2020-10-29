В НАПК считают, что замглавы КСУ голосовал против решения суда, чтобы скрыть свои действия
Новиков говорит, что именно Головатый председательствовал на заседании КСУ, где было решено рассматривать вопрос в письменном виде
Голосование замглавы Конституционного суда Сергея Головатого против решения об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование — это попытка скрыть свои предыдущие действия, которыми он обеспечил быстрое принятие указанного решения. Об этом в интервью Бабелю заявил глава НАПК Александр Новиков.
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"Мне кажется, что бенефициар этого процесса еще и судья Головатый. Он получает зарплату более 250 000 грн в месяц. Всего получил более 4 млн грн, а задекларировал только 800 000", – сказал Новиков.
Проверку декларации судьи начали в августе, когда еще не было известно о конституционном представлении нардепов ОПЗЖ, говорит глава НАПК. По его словам, кого проверять, определяет компьютер, человеческого фактора в этом процессе нет. Проверки большинства судей КСУ были в мае.
Новиков говорит, что именно Головатый председательствовал на заседании КСУ, где было решено рассматривать представление по декларированию в письменном виде, без участия представителей Рады и президента.
"Мне кажется, это искупление за то, что фактически он не допустил представителей президента и Верховной Рады на заседание Конституционного суда — он председательствовал на том заседании, на котором КС закрыл это рассмотрение от общества. Это он обеспечил, что суд так быстро, за два месяца, принял решение, тогда как другие конституционные представления лежат там по пять-шесть лет", – сказал Новиков.
- 28 октября 2020 г КСУ по обращению 47 депутатов ОПЗЖ отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Это означает, что агентство не сможет проверять декларации чиновников на нарушения и инициировать привлечение их к ответственности, свободный доступ к реестру деклараций должен быть закрыт. НАПК уже закрыло реестр.
- Замглавы КСУ Головатый не поддержал решение суда, назвав его юридически необоснованным.
- НАПК сообщило, что в декларациях двух судей КСУ, которые рассматривали это решение, есть нарушения, следовательно – возможен конфликт интересов.
- Журналисты программы "Схемы" сообщают, что глава КСУ Александр Тупицкий в 2018 г стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз на Южном берегу оккупированного Крыма и не отразил информацию об этом в своей декларации.
- Сегодня представитель Украины в ЕС заявил, что решение КСУ может стать причиной для приостановки безвиза с Евросоюзом.
- Президент Владимир Зеленский срочно созвал на закрытое совещание Совет нацбезопасности и обороны из-за "сокрушительного удара" по борьбе с коррупцией.
- СНБО пришло к выводу, что последние решения КСУ несут угрозу нацбезопасности. Секретарь совета заявил, что существует целостный план, направленный против основ Украинского государства.
- В ЕС заявили, что решение КСУ ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя перед своими партнерами, включая ЕС.
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