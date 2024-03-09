В Одессе и Снегиревке гремят взрывы. Россия запустила ударные дроны

Оккупанты почти каждую ночь атакуют Украину "шахедами", сейчас тревога звучит на юге

Полювання на "шахеди" (Фото: Facebook, Анатолій Штефан)

Поздно вечером 9 марта россияне в очередной раз запустили "шахеды" по Украине. Одесские местные паблики сообщают о взрывах. Также взрывы слышны в Снегиревке Николаевской области, сообщил начальник городской военной администрации Иван Кухта.

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Кухта сообщил о взрывах в 23:13. Он призвал жителей Снегиревки держаться подальше от окон, оставаться в безопасном месте до конца отбоя тревоги и соблюдать правила двух стен.

Приблизительно в это же время одесские паблики тоже начали сообщать о взрывах.

Воздушные силы информируют о нескольких запущенных россиянами группах "шахедов". На момент публикации новости тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

ДОПОЛНЕНО В 23:33. Журналист LIGA.net в Одессе сообщил о серии взрывов подряд в Одессе – вероятно, по вражеским целям отрабатывают силы противовоздушной обороны.

Россия почти каждую ночь атакует Украину ударными дронами. Особенно страдают от вражеских беспилотников Одесса и область.

В ночь на 9 марта российские войска атаковали Украину 15 ударными беспилотниками типа Shahed, из которых украинским защитникам удалось сбить 12.

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