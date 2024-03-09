В Одесі і Снігурівці гримлять вибухи. Росія запустила ударні дрони

Окупанти майже щоночі атакують Україну "шахедами", наразі тривога лунає на півдні

Полювання на "шахеди" (Фото: Facebook, Анатолій Штефан)

Пізно ввечері 9 березня росіяни вчергове запустили "шахеди" по Україні. Одеські місцеві пабліки повідомляють про вибухи. Також вибухи чутно у Снігурівці Миколаївської області, повідомив начальник міської військової адміністрації Іван Кухта.

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Кухта повідомив про вибухи о 23:13. Він закликав жителів Снігурівки триматись подалі від вікон, залишатись у безпечному місці до кінця відбою тривоги та дотримуватись правила двох стін.

Приблизно в цей самий час одеські пабліки теж почали повідомляти про вибухи.

Повітряні сили інформують про декілька запущених росіянами груп "шахедів". На момент публікації новини тривогу оголошено в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях.

ДОПОВНЕНО О 23:33. Журналіст LIGA.net в Одесі повідомив про серію вибухів поспіль в Одесі – ймовірно, по ворожих цілях відпрацьовують сили протиповітряної оборони.

ДОПОВНЕНО О 23:45. Станом на цей час Повітряні сили повідомляють про п'ять груп "шахедів":



→ з Херсонщини – на Миколаївщину;

→ на заході Миколаївщини – курсом на Одещину;

→ на Одещині – в районі Одеси;

→ в центрі Кіровоградщини – на Черкащину;

→ на сході Дніпропетровщини – курсом на Харківщину.

Росія майже щоночі атакує Україну ударними дронами. Особливо потерпають від ворожих безпілотників Одеса та область.

У ніч проти 9 березня російські війська атакували Україну 15 ударними безпілотниками типу Shahed, з яких українським оборонцям вдалося збити 12.

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