В Одесі і Снігурівці гримлять вибухи. Росія запустила ударні дрони

В Одесі і Снігурівці гримлять вибухи. Росія запустила ударні дронидоповнено
Пізно ввечері 9 березня росіяни вчергове запустили "шахеди" по Україні. Одеські місцеві пабліки повідомляють про вибухи. Також вибухи чутно у Снігурівці Миколаївської області, повідомив начальник міської військової адміністрації Іван Кухта.
Кухта повідомив про вибухи о 23:13. Він закликав жителів Снігурівки триматись подалі від вікон, залишатись у безпечному місці до кінця відбою тривоги та дотримуватись правила двох стін.
Приблизно в цей самий час одеські пабліки теж почали повідомляти про вибухи.
Повітряні сили інформують про декілька запущених росіянами груп "шахедів". На момент публікації новини тривогу оголошено в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях.
ДОПОВНЕНО О 23:33. Журналіст LIGA.net в Одесі повідомив про серію вибухів поспіль в Одесі – ймовірно, по ворожих цілях відпрацьовують сили протиповітряної оборони.
ДОПОВНЕНО О 23:45. Станом на цей час Повітряні сили повідомляють про п'ять груп "шахедів":
→ з Херсонщини – на Миколаївщину;
→ на заході Миколаївщини – курсом на Одещину;
→ на Одещині – в районі Одеси;
→ в центрі Кіровоградщини – на Черкащину;
→ на сході Дніпропетровщини – курсом на Харківщину.
- Росія майже щоночі атакує Україну ударними дронами. Особливо потерпають від ворожих безпілотників Одеса та область.
- У ніч проти 9 березня російські війська атакували Україну 15 ударними безпілотниками типу Shahed, з яких українським оборонцям вдалося збити 12.
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