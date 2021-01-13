UA

В ОП призвали Тупицкого не использовать сайт КСУ для публикации "личных фантазий"

13.01.2021, 18:30
В ОП призвали Тупицкого не использовать сайт КСУ для публикации
Михаил Подоляк (фото — его Facebook)

В Офисе президента призвали главу Конституционного суда Александра Тупицкого не использовать сайт суда для публикации "своих личных фантазий" и придерживаться "хотя бы минимальных этических стандартов", чтобы не дискредитировать КСУ. Об этом в комментарии LIGA.net заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ранее сегодня на сайте суда было опубликовано заявление Тупицкого, в котором он говорит, что по прилету в Украину в аэропорту его будет ждать "шоу с инсценировкой вручения подозрения". Тупицкий считает, что ранее о подозрении ему не сообщили, хотя в Офисе генпрокурора утверждают, что 28 декабря пригласили Тупицкого для вручения подозрения, но он не явился. Поэтому сообщение о подозрении было в тот же день отправлено главе КСУ по почте. Эту информацию подтвердил Подоляк.

Он предложил Тупицкому "немного остыть после роскошного отдыха" и осознать, что "никого из украинцев не интересует его личность до такой степени, чтобы делать какое-то шоу".

Советник главы ОП настаивает, что глава КСУ с момента отправки ему подозрения находится в статусе подозреваемого в совершении преступлений против правосудия.

"Призываем Александра Тупицкого не злоупотреблять своим влиянием на работников Конституционного суда. Сайт Конституционного суда не для того, чтобы публиковать личные фантазии Тупицкого, его туристические ваучеры и все остальное, что не имеет отношения к работе Конституционного суда", – сказал Подоляк.

Он также призвал Тупицкого "придерживаться хотя бы минимальных этических стандартов и не издеваться над украинским обществом".

"Сложно представить большую дискредитацию Конституционного суда, чем та, которую вызвал Тупицкий своими действиями и заявлениями", – отметил советник Андрея Ермака.

Вадим Ребрина, Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
ксу оп Александр Тупицкий михаил подоляк

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса

Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса
 