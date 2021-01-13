В ОП призвали Тупицкого не использовать сайт КСУ для публикации "личных фантазий"

В Офисе президента призвали главу Конституционного суда Александра Тупицкого не использовать сайт суда для публикации "своих личных фантазий" и придерживаться "хотя бы минимальных этических стандартов", чтобы не дискредитировать КСУ. Об этом в комментарии LIGA.net заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Ранее сегодня на сайте суда было опубликовано заявление Тупицкого, в котором он говорит, что по прилету в Украину в аэропорту его будет ждать "шоу с инсценировкой вручения подозрения". Тупицкий считает, что ранее о подозрении ему не сообщили, хотя в Офисе генпрокурора утверждают, что 28 декабря пригласили Тупицкого для вручения подозрения, но он не явился. Поэтому сообщение о подозрении было в тот же день отправлено главе КСУ по почте. Эту информацию подтвердил Подоляк.

Он предложил Тупицкому "немного остыть после роскошного отдыха" и осознать, что "никого из украинцев не интересует его личность до такой степени, чтобы делать какое-то шоу".

Советник главы ОП настаивает, что глава КСУ с момента отправки ему подозрения находится в статусе подозреваемого в совершении преступлений против правосудия.

"Призываем Александра Тупицкого не злоупотреблять своим влиянием на работников Конституционного суда. Сайт Конституционного суда не для того, чтобы публиковать личные фантазии Тупицкого, его туристические ваучеры и все остальное, что не имеет отношения к работе Конституционного суда", – сказал Подоляк.

Он также призвал Тупицкого "придерживаться хотя бы минимальных этических стандартов и не издеваться над украинским обществом".

"Сложно представить большую дискредитацию Конституционного суда, чем та, которую вызвал Тупицкий своими действиями и заявлениями", – отметил советник Андрея Ермака.

Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

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