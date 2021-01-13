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"Публичное шоу с инсценировкой". Тупицкий заявил, что по прилету ему вручат подозрение

13.01.2021, 16:22
Александр Тупицкий (Фото: Юрий Смирнов/LIGA.net)

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что по прилету в Украину в аэропорту его будет ждать "шоу с инсценировкой вручения подозрения" – об этом ему стало известно из достоверных источников со ссылкой на Офис президента. Заявление председателя было размещено на сайте КСУ.

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"Вечером 13 января после возвращения с семьей в Киев в здании аэропорта при участии отдельных СМИ и общественных активистов планируется проведение публичного "шоу" с инсценировкой вручения подозрения", – говорится в заявлении председателя КСУ.

По словам Тупицкого, это станет "очередной попыткой дискредитировать его как судью и главу Конституционного суда", а целью является "дестабилизация и блокировка работы суда по рассмотрению общественно значимых дел, в том числе по рынку земли".

В заключение глава КСУ напомнил, что в соответствии с требованиями УПК подозрение ему не вручали, поскольку это должно происходить в рамках отдельной правовой процедуры.

В пресс-службе Офиса президента корреспонденту LIGA.net заявили, что ничего об этом не знают.

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Дарья Мостовая
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подозрение ксу Александр Тупицкий

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