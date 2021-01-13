"Публичное шоу с инсценировкой". Тупицкий заявил, что по прилету ему вручат подозрение
Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что по прилету в Украину в аэропорту его будет ждать "шоу с инсценировкой вручения подозрения" – об этом ему стало известно из достоверных источников со ссылкой на Офис президента. Заявление председателя было размещено на сайте КСУ.
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"Вечером 13 января после возвращения с семьей в Киев в здании аэропорта при участии отдельных СМИ и общественных активистов планируется проведение публичного "шоу" с инсценировкой вручения подозрения", – говорится в заявлении председателя КСУ.
По словам Тупицкого, это станет "очередной попыткой дискредитировать его как судью и главу Конституционного суда", а целью является "дестабилизация и блокировка работы суда по рассмотрению общественно значимых дел, в том числе по рынку земли".
В заключение глава КСУ напомнил, что в соответствии с требованиями УПК подозрение ему не вручали, поскольку это должно происходить в рамках отдельной правовой процедуры.
В пресс-службе Офиса президента корреспонденту LIGA.net заявили, что ничего об этом не знают.
- 28 декабря 2020 года Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора для получения подозрения по статьям о подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение. ОГП направил ходатайство Зеленскому об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца.
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от занимаемой им должности на два месяца. Он аргументировал это решение именно тем, что Тупицкий был назначен указом президента.
- В КСУ назвали этот указ ничтожным и пригрозили Зеленскому тюрьмой. В ОП ответили, что Тупицкий отстранен законно и не имеет полномочий созывать специальное заседание в суде. Там также считают, что разъяснение КСУ не несет в себе никаких правовых последствий.
- 6 января 2021 года судья КСУ заявил, что Тупицкий продолжает ходить на работу.
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