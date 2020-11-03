В Раде хотят призвать судей КСУ уйти в отставку: Слуга народа собирает подписи

По словам нардепа из Слуги народа Евгении Кравчук, во фракции рассчитывают собрать более 200 подписей

В Верховной Раде начался сбор подписей под заявлением, в котором парламент призовет судей КСУ, принявших скандальное решение по е-декларированию, уйти в отставку. Об этом в комментарии LIGA.net рассказала нардеп из Слуги народа Евгения Кравчук.

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По словам Кравчук, фракция рассчитывает собрать под заявлением более 200 подписей.

Нардеп из фракции Голос Ярослав Железняк опубликовал в Telegram текст заявления.

В заявлении говорится, что подписавшие его нардепы отмечают важность работы КСУ как органа конституционной юрисдикции, который обеспечивает верховенство Конституции и балансирует систему госвласти.

Нардепы призывают КСУ восстановить действенность своего функционирования с учетом европейского и евроатлантического курса Украины. Они призывают судей, проголосовавших за решение об отмене е-декларирования и уголовной ответственности за недостоверные сведения в декларациях, добровольно подать в отставку.

27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр е-деклараций.

29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ.

Оппозиционные партии резко раскритиковали проект закона. Глава КСУ Тупицкий заявил, что законопроект имеет признаки конституционного переворота.

2 ноября президент призвал судей КСУ добровольно подать в отставку.

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Денис Юдин , Юрий Смирнов

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