В Россию прилетели дроны: Ростовская область частично без света, Орловская – без тепла

Государство-агрессор снова оказалось под ударом десятков беспилотников. Россияне заявляют об атаке на ТЭЦ и Тольяттиазот

Фото: российские паблики

В ночь на 19 декабря Россию атаковали до сотни беспилотников, в результате чего Ростовская область частично осталась без света, а в Орловской – ограничена подача тепла и горячей воды, сообщили местные губернаторы. Российский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных пишет об атаке на теплоэлектроцентраль под Орлом и на завод в Тольятти.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что в Ростове из-за обрыва высоковольтной ЛЭП от энергоснабжения отключены жилые дома в Болгарстрое и промпотребители в Западной промзоне. На проспекте Шолохова вспыхнула хозяйственная постройка.

В Таганроге повреждены остекление и кровля в пяти частных домах, вспыхнули три автомобиля.

Из-за обрыва проводов нарушено энергоснабжение хутора Недвиговка Мясниковского района и села Займо-Обрыв Азовского района.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков написал о "повреждении объекта коммунальной инфраструктуры" и, как следствие, – "временных ограничениях" подачи тепла, электроэнергии и горячей воды в Советском районе города Орел.

Местные утверждают, что под ударом была ТЭЦ.

Также, по данным ASTRA, под удар попал завод "Тольяттиазот" (ТОАЗ). Предприятие загорелось, дорога к нему перекрыта.

ТОАЗ – российская химическая компания, входящая в десятку крупнейших в мире производителей аммиака.

Минобороны РФ насчитало за ночь 94 якобы сбитых или перехваченных дронов: 36 из них – над Ростовской областью, шесть – над Самарской. Орловской области в сводке нет.