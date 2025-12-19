До Росії прилетіли дрони: Ростовська область частково без світла, Орловська – без тепла

Державу-агресора знову атакували десятки безпілотників. Росіяни заявляють про атаку на ТЕЦ і Тольяттіазот

Фото: російські пабліки

У ніч проти 19 грудня Росію атакували до сотні безпілотників, внаслідок чого Ростовська область частково залишилася без світла, а в Орловській – обмежено подачу тепла і гарячої води, повідомили місцеві губернатори. Російський Telegram-канал ASTRA із посиланням на місцевих пише про атаку на теплоелектроцентраль під Орлом і на завод у Тольятті.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь написав, що у Ростові через обрив високовольтної ЛЕП від енергопостачання відключено житлові будинки в Болгарстрої та промспоживачів у Західній промзоні. На проспекті Шолохова спалахнула господарська споруда.

У Таганрозі пошкоджено скління та покрівля у п'яти приватних будинках, спалахнули три автомобілі.

Через обрив проводів порушено енергопостачання хутора Недвигівка М'ясниківського району та села Займо-Обрив Азовського району.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков написав про "пошкодження об'єкта комунальної інфраструктури" і, як наслідок, – "тимчасові обмеження" подачі тепла, електроенергії та гарячої води у Совєтському районі міста Орел.

Місцеві стверджують, що під ударом була ТЕЦ.

Також, за даними ASTRA, удару зазнав завод "Тольяттіазот" (ТОАЗ). Підприємство загорілось, дорогу до нього перекрито.

ТОАЗ – російська хімічна компанія, що входить до десятки найбільших у світі виробників аміаку.

Міноборони РФ нарахувало за ніч 94 нібито збитих або перехоплених дронів: 36 із них – над Ростовською областю, шість – над Самарською. Орловської області у зведенні немає.