В руководстве Нацполиции провели кадровые изменения
Первым заместителем главы Нацполиции – начальником криминальной полиции стал генерал полиции третьего ранга Михаил Кузнецов. Департамент стратегических расследований Нацполиции возглавил полковник полиции Валентин Копаев. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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По данным ведомства, Кузнецов более 20 лет работает в системе МВД. До назначения первым заместителем главы был руководителем департамента оперативно-технических мероприятий Нацполиции.
Кузнецов принимал непосредственное участие в антитеррористической операции на востоке Украины, получил статус участника боевых действий. Организовывал работу постов радиоконтроля на территории Донецкой, Луганской областей, расстановку сил и средств сводных отрядов подразделений оперативно-технических мероприятий в районе проведения АТО, а также обеспечивал координацию их деятельности.
Благодаря полученной Кузнецовым оперативной информации удалось предотвратить значительные потери живой силы, оружия и автотранспорта ВСУ и Нацгвардии, сообщили в МВД.
На занимаемой должности Кузнецов занимался организацией и непосредственным раскрытием тяжких и особо тяжких преступлений, в томе числе преступлений против основ национальной безопасности.
Также приказом главы Нацполиции на должность начальника департамента стратегических расследований назначен полковник полиции Валентин Копаев. До этого назначения он работал в должности начальника управления департамента оперативно-технических мероприятий.
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