В Румынии обнаружили новые обломки российских дронов после атаки на Украину

В Минобороны акцентировали, что были введены "стандартные операционные процедуры для таких ситуаций"

Работа ПВО по "шахедам". Иллюстративное изображение (Фото: Telegram Воздушных сил ВСУ)

В Румынии обнаружили фрагменты российского беспилотника. Они были найдены в районе Чеаталькой уезда Тулча. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

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"В среду, 31 июля, элементы беспилотников также были подтверждены в районе Чеаталькой уезда Тулча", – говорится в заявлении румынского министерства.

В ведомстве рассказали, что "исследовательские действия" проводились на местах, где на румынском берегу Дуная могли упасть фрагменты дронов в результате российских атак "на некоторые гражданские цели и портовую инфраструктуру в Украине" на прошлой неделе.

В Минобороны акцентировали, что были введены "стандартные операционные процедуры для таких ситуаций".

Румынская сторона отметила, что все места, где были найдены фрагменты дронов, находятся за пределами населенных пунктов, и люди или элементы инфраструктуры не пострадали.

26 июля Министерство иностранных дел Румынии вызвало временного поверенного в делах посольства России из-за обнаружения в уезде Тулча фрагментов "шахеда" после атаки на Украину.

В ночь на 24 июля россияне атаковали Одесскую область "шахедами", в частности город Измаил. Тогда мониторинговые каналы заявляли о том, что дрон якобы "промахнулся" и ударил по селу Плауру на румынском берегу Дуная.

В Министерстве обороны Румынии заявили, что во время российской атаки в ночь на 24 июля страна поднимала в воздух истребители F-16.

В ночь на 25 июля украинская противовоздушная оборона сбила 25 "шахедов", еще три были локационно потеряны после пересечения государственной границы с Румынией.

Румынских военных отправили обследовать берег Дуная после российской дроновой атаки.

25 июля в Румынии официально подтвердили падение обломков российских дронов на территории страны и выразили "осуждение".

В тот же день анонимное чиновник Альянса заявил, что у НАТО нет доказательств того, что "шахеды" России намеренно залетели на территорию Румынии, однако это указывает на "безответственные и потенциально опасные" действия.

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