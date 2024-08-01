У Румунії виявили нові уламки російських дронів після атаки на Україну

У Міноборони акцентували, що було запроваджено "стандартні операційні процедури для таких ситуацій"

Робота ППО по "шахедах". Ілюстративне зображення (Фото: Telegram Повітряних сил ЗСУ)

У Румунії знайшли фрагменти російського безпілотника. Їх виявили в районі Чеаталькьой повіту Тулча. Про це повідомило Міністерство оборони країни.

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"У середу, 31 липня, елементи безпілотників також були підтверджені в районі Чеаталькьой повіту Тулча", – йдеться в заяві румунського міністерства.

У відомстві розповіли, що "дослідницькі дії" проводилися на місцях, де на румунському березі Дунаю могли впасти фрагменти дронів внаслідок російських атак "на деякі цивільні цілі та портову інфраструктуру в Україні" минулого тижня.

У Міноборони акцентували, що було запроваджено "стандартні операційні процедури для таких ситуацій".

Румунська сторона зазначила, що всі місця, де були знайдені фрагменти дронів, знаходяться за межами населених пунктів, і люди чи елементи інфраструктури не постраждали.

26 липня Міністерство закордонних справ Румунії викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії через виявлення в повіті Тулча фрагментів "шахеда" після атаки на Україну.

У ніч проти 24 липня росіяни атакували Одеську область "шахедами", зокрема місто Ізмаїл. Тоді моніторингові канали заявляли про те, що дрон нібито "промахнувся" і вдарив по селу Плауру на румунському березі Дунаю.

У Міністерстві оборони Румунії заявили, що під час російської атаки у ніч проти 24 липня країна підіймала у повітря винищувачі F-16.

У ніч проти 25 липня українська протиповітряна оборона збила 25 "шахедів", ще три було локаційно втрачено після перетину державного кордону з Румунією.

Румунських військових відправили обстежити берег Дунаю після російської дронової атаки.

25 липня у Румунії офіційно підтвердили падіння уламків російських дронів на території країни та висловили "засудження".

Того ж дня анонімний посадовець Альянсу заявив, що у НАТО немає доказів того, що "шахеди" Росії навмисно залетіли на територію Румунії, проте це вказує на "безвідповідальні й потенційно небезпечні" дії.

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