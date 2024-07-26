В сети писали, что Румыния якобы начала сбивать российские "шахеды". Бухарест отрицает

Накануне в Румынии подтвердили падение обломков российских дронов на территории страны и выразили "осуждение"

"Шахед" (Фото: Pacific Press)

В сети заявляли, что Румыния якобы сбивала российские "шахеды" во время атаки России на Украину. Бухарест отрицает эту информацию. Так Министерство обороны страны опровергает эту информацию и утверждает, что она не имеет под собой никаких оснований.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Дезинформационные действия, которые ложно распространяют идею о том, что Румыния стала мишенью для атак беспилотников Российской Федерации", – заявили в Министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что российские атаки "были направлены на украинскую портовую инфраструктуру на Дунае, а не на объекты на румынской территории".

"Силы и средства Министерства национальной обороны, дислоцированные в приграничной зоне с Украиной, ни в одной подобной ситуации не открывали огонь по средствам нападения со стороны Российской Федерации", – акцентировали в Румынии.

Фото: Fecabook Министерства обороны Румынии

26 июля Министерство иностранных дел Румынии вызвало временного поверенного в делах посольства России из-за обнаружения в уезде Тулча фрагментов "шахеда" после атаки на Украину.

Обломки русского

В ночь на 24 июля россияне атаковали Одесскую область "шахедами", в частности город Измаил. Тогда мониторинговые каналы заявляли о том, что дрон якобы "промахнулся" и ударил по селу Плауру на румынском берегу Дуная.

В Министерстве обороны Румынии заявили, что во время российской атаки в ночь на 24 июля страна поднимала в воздух истребители F-16.

В ночь на 25 июля украинская противовоздушная оборона сбила 25 "шахедов", еще три были локационно потеряны после пересечения государственной границы с Румынией.

Румынских военных отправили обследовать берег Дуная после российской дроновой атаки.

25 июля в Румынии официально подтвердили падение обломков российских дронов на территории страны и выразили "осуждение".

Анонимное чиновник Альянса заявил, что у НАТО нет доказательств того, что "шахеды" России намеренно залетели на территорию Румынии, однако это указывает на "безответственные и потенциально опасные" действия.

Читайте также: США готовы помочь Румынии в расследовании возможного падения российских дронов