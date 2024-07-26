У мережі писали, що Румунія начебто почала збивати російські "шахеди". Бухарест заперечує

Напередодні у Румунії підтвердили падіння уламків російських дронів на території країни та висловили "засудження"

"Шахед" (Фото: Pacific Press)

У мережі заявляли, що Румунія нібито збивала російські "шахеди" під час атаки Росії на Україну. Бухарест заперечив цю інформацію. Так Міністерство оборони країни спростовує цю інформацію та стверджує, що вона не має під собою жодного підґрунтя.

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"Дезінформаційні дії, які неправдиво поширюють ідею про те, що Румунія стала мішенню для атак безпілотників Російської Федерації", – заявили у Міністерстві.

У відомстві наголосили, що російські атаки "були спрямовані на українську портову інфраструктуру на Дунаї, а не на об'єкти на румунській території".

"Сили й засоби Міністерства національної оборони, дислоковані в прикордонній зоні з Україною, в жодній подібній ситуації не відкривали вогонь по засобах нападу з боку Російської Федерації", – акцентували в Румунії.

Фото: Fecabook Міністерства оборони Румунії

26 липня Міністерство закордонних справ Румунії викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії через виявлення в повіті Тулча фрагментів "шахеда" після атаки на Україну.

Уламки російського "шахеда" на території Румунії (Фото: Digi24)

У ніч проти 24 липня росіяни атакували Одеську область "шахедами", зокрема місто Ізмаїл. Тоді моніторингові канали заявляли про те, що дрон нібито "промахнувся" і вдарив по селу Плауру на румунському березі Дунаю.

У Міністерстві оборони Румунії заявили, що під час російської атаки у ніч проти 24 липня країна підіймала у повітря винищувачі F-16.

У ніч проти 25 липня українська протиповітряна оборона збила 25 "шахедів", ще три було локаційно втрачено після перетину державного кордону з Румунією.

Румунських військових відправили обстежити берег Дунаю після російської дронової атаки.

25 липня у Румунії офіційно підтвердили падіння уламків російських дронів на території країни та висловили "засудження".

Анонімний посадовець Альянсу заявив, що у НАТО немає доказів того, що "шахеди" Росії навмисно залетіли на територію Румунії, проте це вказує на "безвідповідальні й потенційно небезпечні" дії.

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