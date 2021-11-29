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В Слуге народа хотят создать дисциплинарную комиссию – разбираться с "зашкварами"

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2021, 09:54
В Слуге народа хотят создать дисциплинарную комиссию – разбираться с
Елена Шуляк (Фото: пресс-служба Слуги народа)

В партии Слуга народа хотят создать дисциплинарную комиссию, которая будет разбираться с "зашкварами" депутатов. Об этом в интервью LB.ua заявила глава партии Елена Шуляк.

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По ее словам, дисциплинарную комиссию точно будут делать – ведь орган, который будет реагировать на "зашквары". нужен 100%. При этом ее название может быть другим. Сама Шуляк хочет, чтобы это был высший орган партии.

Глава СН объясняет, что дисциплинарная комиссия могла бы заниматься "анализом, вынесением рекомендаций, что делать в разных громких и не очень зашкварах" народных или местных депутатов.

"Будем честны, скандалы есть. Мы иногда на них очень поздно реагируем, иногда вообще не реагируем. Кто должен формировать реакцию? Каким образом? По каким принципам? Это нигде не прописано. Поэтому создание этой дисциплинарной комиссии актуально", – говорит Шуляк.

По ее мнению, сейчас внутри партии боятся дискутировать о скандалах с высказываниями главы соцкомитета Рады Галины Третьяковой или с ДТП нардепа Александра Трухина. Дисциплинарная комиссия смогла бы выслушать стороны и брать дополнительную информацию, считает Шуляк.

"За те зашквары, в которые иногда попадают наши народные депутаты, они никогда не понесут ни уголовной, ни административной ответственности. Мы ведь с вами это понимаем. Но они могут нести некую политическую ответственность. Дисциплинарная комиссия может рекомендовать снять человека с должности или – в случае местных депутатов – лишить их мандата", – говорит глава СН.

По ее словам, сейчас в руководящих органах СН – политсовете и нацсовете общин – идет обсуждение дисциплинарной комиссии. Будут выработаны критерии отбора людей, которые в нее будут входить, и сам механизм работы комиссии.

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Марк Сировой
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Слуга народа дисциплинарная комиссия зашквар депутаты елена шуляк Галина Третьякова Александр Трухин
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