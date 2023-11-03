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В Украине на фронте оперативный тупик, не стоит переоценивать зиму — генерал Германии

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 12:44
В Украине на фронте оперативный тупик, не стоит переоценивать зиму — генерал Германии - Фото
Кристиан Фройдинг (Фото: скриншот с видео)

Глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг считает, что в Украине на фронте сложился "оперативный тупик". Об этом он сообщил в интервью изданию Stuttgarter Nachrichten.

По его словам, несколько недель наблюдается "фаза оперативного тупика", а инициатива переключается между украинскими и российскими силами. 

"Украинское наступление на юге под Запорожьем потеряло темп. Однако достигнутые там завоевания земель можно было консолидировать и сохранить. На севере и востоке, например в районе Донецка, мы видим, что Россия вновь атакует с максимальным использованием людей и техники. До сих пор прогресс был незначительным", — сказал Фройдинг.

Он отметил, что зима окажет влияние на боевые действия, но не стоит переоценивать фактор погоды, особенно на юге. 

"Я считаю, что зимой обе стороны будут вынуждены освежать и обучать войска. Темпы замедлятся, но застоя не будет. Вполне возможно, что обе стороны сосредоточат свои усилия на борьбе с объектами во внутренних районах, такими как склады, инфраструктура и командные пункты", — заявил генерал.

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Дмитрий Гриниченко
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