В Украине на фронте оперативный тупик, не стоит переоценивать зиму — генерал Германии
Глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг считает, что в Украине на фронте сложился "оперативный тупик". Об этом он сообщил в интервью изданию Stuttgarter Nachrichten.
"Украинское наступление на юге под Запорожьем потеряло темп. Однако достигнутые там завоевания земель можно было консолидировать и сохранить. На севере и востоке, например в районе Донецка, мы видим, что Россия вновь атакует с максимальным использованием людей и техники. До сих пор прогресс был незначительным", — сказал Фройдинг.
Он отметил, что зима окажет влияние на боевые действия, но не стоит переоценивать фактор погоды, особенно на юге.
"Я считаю, что зимой обе стороны будут вынуждены освежать и обучать войска. Темпы замедлятся, но застоя не будет. Вполне возможно, что обе стороны сосредоточат свои усилия на борьбе с объектами во внутренних районах, такими как склады, инфраструктура и командные пункты", — заявил генерал.
- Ранее главком ВСУ Залужный заявил, что война перешла в позиционный формат и для успеха нужно снова вернуть маневренный тип войны.
- Из-за дефицита необходимого вооружения ВСУ были вынуждены выбивать артиллерию врага ракетами HIMARS, рассказал он.
- В то же время РФ увеличила плотность огня старыми гаубицами и усиленно производит высокоточные снаряды "Краснополь", ее не стоит недооценивать, значительное время у нее будет преимущество в вооружениях, говорит Залужный.
- По его оценке, до конца 2023 года Россия может нарастить количество авиации до восьми дивизий, а истребители F-16 уже будут менее полезны, чем если бы их предоставили ранее, так как Россия улучшила ПВО.
- Главком признал пробелы с призывом, которые позволяют уклоняться, "пытаемся исправить".
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