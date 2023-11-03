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В Україні на фронті оперативний глухий кут, не варто переоцінювати зиму — генерал Німеччини

Этот материал также доступен на русском
03.11.2023, 12:44
В Україні на фронті оперативний глухий кут, не варто переоцінювати зиму — генерал Німеччини - Фото
Крістіан Фройдінг (Фото: скриншот з відео)

Голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг вважає, що в Україні на фронті склався "оперативний глухий кут". Про це він повідомив в інтерв'ю газеті Stuttgarter Nachrichten.

За його словами, кілька тижнів спостерігається "фаза оперативного глухого кута", а ініціатива переключається між українськими та російськими силами.

"Український наступ на півдні під Запоріжжям втратив темп. Проте досягнуті там завоювання земель можна було консолідувати та зберегти. На півночі та сході, наприклад у районі Донецька, ми бачимо, що Росія знову атакує з максимальним використанням людей та техніки. Досі прогрес був незначним", – сказав Фройдінг.

Він зазначив, що зима вплине на бойові дії, але не варто переоцінювати фактор погоди, особливо на півдні.

"Я вважаю, що взимку обидві сторони будуть змушені освіжати та навчати війська. Темпи сповільняться, але застою не буде. Цілком можливо, що обидві сторони зосередять свої зусилля на боротьбі з об'єктами у внутрішніх районах, такими як склади, інфраструктура та командні пункти", – заявив генерал.

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Дмитро Гриниченко
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