В Україні на фронті оперативний глухий кут, не варто переоцінювати зиму — генерал Німеччини
Голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг вважає, що в Україні на фронті склався "оперативний глухий кут". Про це він повідомив в інтерв'ю газеті Stuttgarter Nachrichten.
"Український наступ на півдні під Запоріжжям втратив темп. Проте досягнуті там завоювання земель можна було консолідувати та зберегти. На півночі та сході, наприклад у районі Донецька, ми бачимо, що Росія знову атакує з максимальним використанням людей та техніки. Досі прогрес був незначним", – сказав Фройдінг.
Він зазначив, що зима вплине на бойові дії, але не варто переоцінювати фактор погоди, особливо на півдні.
"Я вважаю, що взимку обидві сторони будуть змушені освіжати та навчати війська. Темпи сповільняться, але застою не буде. Цілком можливо, що обидві сторони зосередять свої зусилля на боротьбі з об'єктами у внутрішніх районах, такими як склади, інфраструктура та командні пункти", – заявив генерал.
- Раніше головком ЗСУ Залужний заявив, що війна перейшла у позиційний формат і для успіху потрібно знову повернути маневрений тип війни.
- Через дефіцит потрібного озброєння ЗСУ були змушені вибивати артилерію ворога ракетами HIMARS, розповів він.
- Водночас РФ збільшила щільність вогню старими гаубицями й посилено виробляє високоточні снаряди "Краснополь", її не варто недооцінювати, значний час матиме перевагу в озброєннях, каже Залужний.
- За його оцінкою, до кінця 2023 року Росія може наростити кількість авіації до восьми дивізій, а винищувачі F-16 вже будуть менш корисними, ніж якби їх надали раніше, оскільки Росія покращила ППО.
- Головком визнав прогалини із призовом, які дозволяють ухилятися, "намагаємося виправити".
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