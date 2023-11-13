В Украину еженедельно должны прибывать четыре-пять поездов с оружием – Генштаб Австрии

Полковник Генштаба Австрии Маркус Райснер заявил в интервью DW, что в Украину еженедельно должно ехать четыре-пять поездов с военным грузом, поскольку только так можно рассчитывать на ее победу над Россией.

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По словам Райснера, Запад считает, что Украина должна победить Россию путем нравственного превосходства, однако "это так не работает".

"Еженедельно в Украину должны ехать четыре-пять поездов с военным грузом. Существует целая палитра вооружений, которые можно поставить. Иначе – надо самокритично признаться, что это невозможно. Тогда надо сказать об этом украинцам и начинать переговоры", – сказал он.

В последнем случае, добавляет австрийский полковник, Украина перестанет существовать в нынешнем виде, поскольку Россия уничтожит ее.

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