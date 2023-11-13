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В Украину еженедельно должны прибывать четыре-пять поездов с оружием – Генштаб Австрии

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13.11.2023, 08:50
В Украину еженедельно должны прибывать четыре-пять поездов с оружием – Генштаб Австрии - Фото
Маркус Райснер (Фото: DW)

Полковник Генштаба Австрии Маркус Райснер заявил в интервью DW, что в Украину еженедельно должно ехать четыре-пять поездов с военным грузом, поскольку только так можно рассчитывать на ее победу над Россией.

По словам Райснера, Запад считает, что Украина должна победить Россию путем нравственного превосходства, однако "это так не работает".

"Еженедельно в Украину должны ехать четыре-пять поездов с военным грузом. Существует целая палитра вооружений, которые можно поставить. Иначе – надо самокритично признаться, что это невозможно. Тогда надо сказать об этом украинцам и начинать переговоры", – сказал он.

В последнем случае, добавляет австрийский полковник, Украина перестанет существовать в нынешнем виде, поскольку Россия уничтожит ее.

Читайте также: Месяц, как Россия штурмует Авдеевку. Залужный назвал количество потерь оккупантов

Милана Головань
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