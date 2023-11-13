В Украину еженедельно должны прибывать четыре-пять поездов с оружием – Генштаб Австрии
Полковник Генштаба Австрии Маркус Райснер заявил в интервью DW, что в Украину еженедельно должно ехать четыре-пять поездов с военным грузом, поскольку только так можно рассчитывать на ее победу над Россией.
По словам Райснера, Запад считает, что Украина должна победить Россию путем нравственного превосходства, однако "это так не работает".
"Еженедельно в Украину должны ехать четыре-пять поездов с военным грузом. Существует целая палитра вооружений, которые можно поставить. Иначе – надо самокритично признаться, что это невозможно. Тогда надо сказать об этом украинцам и начинать переговоры", – сказал он.
В последнем случае, добавляет австрийский полковник, Украина перестанет существовать в нынешнем виде, поскольку Россия уничтожит ее.
- Главком ВСУ Залужный заявил, что война перешла в позиционный формат и для успеха нужно снова вернуть маневренный тип войны.
- Из-за дефицита нужного вооружения ВСУ были вынуждены выбивать артиллерию врага ракетами HIMARS, рассказал он.
- В то же время, РФ увеличила плотность огня старыми гаубицами и усиленно производит высокоточные снаряды "Краснополь", ее не стоит недооценивать, значительное время она будет иметь преимущество в вооружениях, говорит Залужный.
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