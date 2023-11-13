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В Україну щотижня мають прибувати чотири-п'ять потягів зі зброєю, вважають у Генштабі Австрії

Этот материал также доступен на русском
13.11.2023, 08:50
В Україну щотижня мають прибувати чотири-п'ять потягів зі зброєю, вважають у Генштабі Австрії - Фото
Маркус Райснер (Фото: DW)

Полковник Генштабу Австрії Маркус Райснер заявив в інтерв'ю DW, що в Україну щотижня мають їхати чотири-п'ять потягів з військовим вантажем, оскільки тільки так можна розраховувати на її перемогу над Росією.

За словами Райснера, Захід вважає, що Україна має перемогти Росію шляхом моральної переваги, проте "це так не працює".

"Щотижня в Україну мають їхати чотири-п'ять потягів з військовим вантажем. Існує ціла палітра озброєнь, які можна поставити. Інакше – треба самокритично зізнатися, що це неможливо. Тоді треба сказати це українцям та розпочинати переговори", – сказав він.

В останньому випадку, додає австрійський полковник, Україна припинить своє існування у нинішньому вигляді, оскільки Росія знищить її.

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Мілана Головань
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війнаАвстраліямаркус райснер
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