В Україну щотижня мають прибувати чотири-п'ять потягів зі зброєю, вважають у Генштабі Австрії
Полковник Генштабу Австрії Маркус Райснер заявив в інтерв'ю DW, що в Україну щотижня мають їхати чотири-п'ять потягів з військовим вантажем, оскільки тільки так можна розраховувати на її перемогу над Росією.
За словами Райснера, Захід вважає, що Україна має перемогти Росію шляхом моральної переваги, проте "це так не працює".
"Щотижня в Україну мають їхати чотири-п'ять потягів з військовим вантажем. Існує ціла палітра озброєнь, які можна поставити. Інакше – треба самокритично зізнатися, що це неможливо. Тоді треба сказати це українцям та розпочинати переговори", – сказав він.
В останньому випадку, додає австрійський полковник, Україна припинить своє існування у нинішньому вигляді, оскільки Росія знищить її.
- Головком ЗСУ Залужний заявив, що війна перейшла у позиційний формат і для успіху потрібно знову повернути маневровий тип війни.
- Через дефіцит потрібного озброєння ЗСУ були змушені вибивати артилерію ворога ракетами HIMARS, розповів він.
- Водночас РФ збільшила щільність вогню старими гаубицями і посилено виробляє високоточні снаряди "Краснопіль", її не варто недооцінювати, значний час вона матиме перевагу в озброєннях, каже Залужний.
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