В Україну щотижня мають прибувати чотири-п'ять потягів зі зброєю, вважають у Генштабі Австрії

Полковник Генштабу Австрії Маркус Райснер заявив в інтерв'ю DW, що в Україну щотижня мають їхати чотири-п'ять потягів з військовим вантажем, оскільки тільки так можна розраховувати на її перемогу над Росією.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами Райснера, Захід вважає, що Україна має перемогти Росію шляхом моральної переваги, проте "це так не працює".

"Щотижня в Україну мають їхати чотири-п'ять потягів з військовим вантажем. Існує ціла палітра озброєнь, які можна поставити. Інакше – треба самокритично зізнатися, що це неможливо. Тоді треба сказати це українцям та розпочинати переговори", – сказав він.

В останньому випадку, додає австрійський полковник, Україна припинить своє існування у нинішньому вигляді, оскільки Росія знищить її.

Читайте також: Місяць, як Росія штурмує Авдіївку. Залужний назвав кількість втрат окупантів

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.