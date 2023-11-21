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В Украину приехал президент Евросовета Шарль Мишель — фото

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2023, 11:49
В Украину приехал президент Евросовета Шарль Мишель — фото - Фото
Шарль Мишель в Киеве (Фото: Charles Michel/X)

В Киев с визитом приехал президент Европейского совета Шарль Мишель. Об этом он сообщил в социальной сети X (Twitter).

Политик публиковал фото с киевского железнодорожного вокзала.

"Приятно вернуться в Киев – среди друзей", — написал он.

Кроме Мишеля в столицу приехала президент Молдовы Майя Санду. Вместе с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской она почтила память погибших на Майдане.

Также с необъявленным визитом приехал министр обороны Германии Борис Писториус.

  • 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины и Молдовы в ЕС. Урсула фон дер Ляйен назвала это решение "историческим".
  • Полный текст отчета Еврокомиссии о прогрессе и слабых местах Украины на пути к ЕС – здесь.
  • Politico писало, что Евросоюз готовится официально объявить о начале переговоров по вступлению в декабре 2023 года.
  • Посол Евросоюза в Украине Матернова рассказала, что будет, если какая-либо из стран не поддержит решение о старте переговоров. В частности, подобные заявления уже звучат в правительстве Венгрии.

Читайте также: "Цветочки. Ягодки будут позже". Малюська рассказал о реформах, необходимых на пути к ЕС

Дмитрий Гриниченко
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