В Украину приехал президент Евросовета Шарль Мишель — фото

В Киев с визитом приехал президент Европейского совета Шарль Мишель. Об этом он сообщил в социальной сети X (Twitter).

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Политик публиковал фото с киевского железнодорожного вокзала.

"Приятно вернуться в Киев – среди друзей", — написал он.

Кроме Мишеля в столицу приехала президент Молдовы Майя Санду. Вместе с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской она почтила память погибших на Майдане.

Также с необъявленным визитом приехал министр обороны Германии Борис Писториус.

8 ноября Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины и Молдовы в ЕС. Урсула фон дер Ляйен назвала это решение "историческим".

Полный текст отчета Еврокомиссии о прогрессе и слабых местах Украины на пути к ЕС – здесь.

Politico писало, что Евросоюз готовится официально объявить о начале переговоров по вступлению в декабре 2023 года.

Посол Евросоюза в Украине Матернова рассказала, что будет, если какая-либо из стран не поддержит решение о старте переговоров. В частности, подобные заявления уже звучат в правительстве Венгрии.

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