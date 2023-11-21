В Україну приїхав президент Євроради Шарль Мішель — фото

До Києва з візитом приїхав президент Європейської ради Шарль Мішель. Про це він повідомив у соціальній мережі X (Twitter).

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Політик публікував фото з київського залізничного вокзалу.

"Приємно повернутися до Києва – серед друзів", — написав він.

Окрім Мішеля до столиці приїхала президентка Молдови Мая Санду. Разом із президентом Володимиром Зеленським і першою леді Оленою Зеленською вона вшанувала пам'ять загиблих на Майдані.

Також із неоголошеним візитом приїхав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

8 листопада Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України й Молдови до ЄС. Урсула фон дер Ляєн назвала це рішення "історичним".

Повний текст звіту Єврокомісії про прогрес і слабкі місця України на шляху до ЄС – тут.

Politico писало, що Євросоюз готується офіційно оголосити про початок переговорів щодо вступу у грудні 2023 року.

Посол Євросоюзу в Україні Матернова розповіла, що буде, якщо якась із країн не підтримає рішення про старт переговорів. Зокрема, такі заяви вже звучать в уряді Угорщини.

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