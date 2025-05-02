В Южной Корее за день ушли в отставку два исполняющих обязанности президента
В Южной Корее за один день подали в отставку премьер-министр Хан Док Су, исполнявший обязанности президента, и его преемник на этом посту, министр финансов Чхве Сан Мок. Новым временным руководителем государства стал вице-премьер-министр и министр образования Ли Чу Хо. Об этом сообщает Yonhap.
Хан Док Су объявил об отставке 1 мая из-за участия в президентских выборах, запланированных на 3 июня.
Его преемник на посту исполняющего обязанности президента Чхве Сан Мок внезапно подал в отставку в тот же день вечером, ведь парламент объявил ему импичмент за решения, которые он принимал в должности ранее.
2 мая исполняющим обязанности президента Южной Кореи стал вице-премьер-министр и министр образования Ли Чу Хо. Он будет оставаться на посту до выборов президента.
Досрочные выборы в Южной Корее назначены из-за импичмента президенту Юн Сок Йолю, который находится под судом по подозрению в попытке государственного переворота.
- 3 декабря 2024 года президент Южной Кореи объявил военное положение из-за якобы угрозы государственного переворота.
- Через несколько часов парламент страны единогласно поддержал резолюцию по отмене военного положения.
- 4 декабря в парламент внесли ходатайство об импичменте президенту. Объявить импичмент Юну удалось только 14 декабря со второй попытки.
- 26 января прокуратура предъявила обвинение Юну в попытке государственного переворота.
- 4 апреля Конституционный суд поддержал импичмент Юна и отстранил его от должности.
- 14 апреля бывший президент Южной Кореи Юн Сок Йоль предстал перед судом по делу о попытке государственного переворота.