В Южной Корее за день ушли в отставку два исполняющих обязанности президента

В настоящее время страну возглавил министр образования Ли Чу Хо

Ли Чу Хо (Ajnj^YONHAP / POOL/EPA)

В Южной Корее за один день подали в отставку премьер-министр Хан Док Су, исполнявший обязанности президента, и его преемник на этом посту, министр финансов Чхве Сан Мок. Новым временным руководителем государства стал вице-премьер-министр и министр образования Ли Чу Хо. Об этом сообщает Yonhap.

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Хан Док Су объявил об отставке 1 мая из-за участия в президентских выборах, запланированных на 3 июня.

Его преемник на посту исполняющего обязанности президента Чхве Сан Мок внезапно подал в отставку в тот же день вечером, ведь парламент объявил ему импичмент за решения, которые он принимал в должности ранее.

2 мая исполняющим обязанности президента Южной Кореи стал вице-премьер-министр и министр образования Ли Чу Хо. Он будет оставаться на посту до выборов президента.

Досрочные выборы в Южной Корее назначены из-за импичмента президенту Юн Сок Йолю, который находится под судом по подозрению в попытке государственного переворота.