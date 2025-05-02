У Південній Кореї за день пішли у відставку два виконувачі обов'язків президента
У Південній Кореї за один день подали у відставку прем'єр-міністр Хан Док Су, який виконував обов'язки президента, та його наступник на цій посаді, міністр фінансів Чхве Сан Мок. Новим тимчасовим керівником держави став віцепрем'єр-міністр і міністр освіти Лі Чу Хо. Про це повідомляє Yonhap.
Хан Док Су оголосив про відставку 1 травня через участь у президентських виборах, які заплановані на 3 червня.
Його наступник на посту виконувача обов'язків президента Чхве Сан Мок раптово подав у відставку того ж дня ввечері, адже парламент оголосив йому імпічмент за рішення, які він ухвалював на посаді раніше.
2 травня виконувачем обов'язків президента Південної Кореї став віцепрем'єр-міністр і міністр освіти Лі Чу Хо. Він буде залишатися на посту до виборів президента.
Дострокові вибори у Південній Кореї призначені через імпічмент президенту Юн Сок Йолю, який перебуває під судом за підозрою у спробі державного перевороту.
- 3 грудня 2024 року президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через нібито загрозу державного перевороту.
- За кілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану.
- 4 грудня до парламенту внесли клопотання про імпічмент президенту. Оголосити імпічмент Юну вдалося лише 14 грудня з другої спроби.
- 26 січня прокуратура висунула обвинувачення Юну у спробі державного перевороту.
- 4 квітня Конституційний суд підтримав імпічмент Юна та усунув його з посади.
- 14 квітня колишній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль постав перед судом у справі про спробу державного перевороту.