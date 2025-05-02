У Південній Кореї за день пішли у відставку два виконувачі обов'язків президента

Лі Чу Хо (Ajnj^ YONHAP / POOL/EPA)

У Південній Кореї за один день подали у відставку прем'єр-міністр Хан Док Су, який виконував обов'язки президента, та його наступник на цій посаді, міністр фінансів Чхве Сан Мок. Новим тимчасовим керівником держави став віцепрем'єр-міністр і міністр освіти Лі Чу Хо. Про це повідомляє Yonhap.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Хан Док Су оголосив про відставку 1 травня через участь у президентських виборах, які заплановані на 3 червня.

Його наступник на посту виконувача обов'язків президента Чхве Сан Мок раптово подав у відставку того ж дня ввечері, адже парламент оголосив йому імпічмент за рішення, які він ухвалював на посаді раніше.

2 травня виконувачем обов'язків президента Південної Кореї став віцепрем'єр-міністр і міністр освіти Лі Чу Хо. Він буде залишатися на посту до виборів президента.

Дострокові вибори у Південній Кореї призначені через імпічмент президенту Юн Сок Йолю, який перебуває під судом за підозрою у спробі державного перевороту.