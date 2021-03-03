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Вакцины Covishield и AstraZeneca идентичны по формуле – посол Великобритании

03.03.2021, 13:09
Вакцины Covishield и AstraZeneca идентичны по формуле – посол Великобритании - Фото
Мелинда Симмонс (Фото: пресс-служба Кабмина)

Вакцины от коронавируса Covishield и Oxford-AstraZeneca идентичны, заявила в Twitter посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

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По словам Симмонс, Covishield – это лицензионное название для вакцины Oxford-AstraZeneca AZD1222, которая выпускается в Индии.

"Допущения, что вакцины AZ/Covishield, которые используются в Украине, различаются по формуле, являются категорически неправильными", – заявила посол.

Денис Юдин
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вакцина мелинда симмонс коронавирус COVID-19 AstraZeneca COVISHIELD
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