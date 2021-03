Вакцины Covishield и AstraZeneca идентичны по формуле – посол Великобритании

Вакцины от коронавируса Covishield и Oxford-AstraZeneca идентичны, заявила в Twitter посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

По словам Симмонс, Covishield – это лицензионное название для вакцины Oxford-AstraZeneca AZD1222, которая выпускается в Индии.

"Допущения, что вакцины AZ/Covishield, которые используются в Украине, различаются по формуле, являются категорически неправильными", – заявила посол.

Vaccines: a fact-check. Covishield & Oxford-AstraZeneca AZD1222 COVID-19 vaccines are one and the same. Covishield is the name licenced for AZD1222 manufactured in India. Any suggestion that the AZ/Covishield vaccines being used in differ in formula is categorically incorrect