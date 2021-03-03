Вакцины Covishield и AstraZeneca идентичны по формуле – посол Великобритании
03.03.2021, 13:09
Мелинда Симмонс (Фото: пресс-служба Кабмина)
Вакцины от коронавируса Covishield и Oxford-AstraZeneca идентичны, заявила в Twitter посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам Симмонс, Covishield – это лицензионное название для вакцины Oxford-AstraZeneca AZD1222, которая выпускается в Индии.
"Допущения, что вакцины AZ/Covishield, которые используются в Украине, различаются по формуле, являются категорически неправильными", – заявила посол.
Vaccines: a fact-check. Covishield & Oxford-AstraZeneca AZD1222 COVID-19 vaccines are one and the same. Covishield is the name licenced for AZD1222 manufactured in India. Any suggestion that the AZ/Covishield vaccines being used in differ in formula is categorically incorrect— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) March 3, 2021
- С 24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавируса препаратом Covishield, который разработан AstraZeneca/Oxford. После 1300 прививок серьезных негативных последствий прививок не было.
- На 2 марта в Украине сделали около 5000 прививок. Сейчас вакцинируют медиков, военных в зоне ООС, публичных лиц (например, привился в прямом эфире глава Минздрава Степанов). Однако уже можно записаться в список ожидания на вакцинацию.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Керівник складу IT
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетологРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии