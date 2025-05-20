Ван И созвонился с главами МИД Польши, Германии и Дании: говорили об Украине

Главный дипломат Китая выразил надежду, что Украина и Россия в конце концов достигнут мира через диалог

Ван И (Фото: ЕРА/TINGSHU WANG)

19 мая министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонные переговоры с тремя европейскими коллегами, в ходе которых обсудил ситуацию насчет мирных переговоров для завершения войны между Россией и Украиной. Об этом сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что Ван побеседовал с министрами иностранных дел Польши Радославом Сикорским, Германии Йоханном Вадефулем и Дании Ларсом Льокке Расмуссеном.

В китайском министерстве иностранных дел сообщили, что в ходе телефонных разговоров стороны обсудили российско-украинскую войну.

"Китай всегда поддерживал мирные переговоры и никогда не отказывался от своих усилий по миротворчеству, включая инициативу создания группы "Друзья мира" среди стран Глобального Юга", – заявил Ван И европейским министрам.

Он также отметил, что Украина и Россия недавно возобновили прямые переговоры, и, несмотря на разногласия в позициях, это стало первым шагом к миру.

"Китай надеется, что все стороны и дальше будут готовы решать кризис политическим путем и в конце концов достигнут справедливого и стабильного мирного соглашения через диалог", – добавил китайский министр.

16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.

В тот же день была встреча делегаций Украины и России с участием Турции. Это первые прямые переговоры Киева и Москвы с 2022 года.

Россия на переговорах в Стамбуле заявила о недопустимых вещах и нереалистических условиях, в Украине это подтвердили. 18 мая команду Трампа проинформировали об этом.

19 мая президент США Трамп побеседовал с Путиным по телефону, чтобы договориться о прекращении огня в Украине. LIGA.net собрала тезисы американского лидера после звонка.