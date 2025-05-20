Ван Ї зідзвонився з главами МЗС Польщі, Німеччини та Данії: говорили про Україну

Головний дипломат Китаю висловив сподівання, що Україна та Росія врешті-решт досягнуть миру через діалог

Ван Ї (Фото: ЕРА/TINGSHU WANG)

19 травня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї провів телефонні переговори з трьома європейськими колегами, під час яких обговорив ситуацію щодо мирних переговорів для завершення війни між Росією та Україною. Про це повідомило китайське зовнішньополітичне відомство.

Зазначається, що Ван поговорив із міністрами закордонних Справ Польщі Радославом Сікорським, Німеччини Йоганном Вадефулем та Данії Ларсом Льокке Расмуссеном.

У китайському міністерстві закордонних справ повідомили, що під час телефонних розмов сторони обговорили російсько-українську війну.

"Китай завжди підтримував мирні переговори й ніколи не відмовлявся від своїх зусиль із миротворчості, включно з ініціативою створення групи "Друзі миру" серед країн Глобального Півдня", – заявив Ван Ї європейським міністрам.

Він також зазначив, що Україна та Росія нещодавно поновили прямі переговори, і, попри розбіжності в позиціях, це стало першим кроком до миру.

"Китай сподівається, що всі сторони й надалі будуть готові вирішувати кризу політичним шляхом і врешті-решт досягнуть справедливої та стабільної мирної угоди через діалог", – додав китайський міністр.

16 травня 2025 року у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.

Того самого дня була зустріч делегацій України й Росії за участі Туреччини. Це перші прямі переговори Києва й Москви з 2022 року.

Росія на переговорах у Стамбулі заявила неприпустимі речі та нереалістичні умови, в Україні це підтвердили. 18 травня команду Трампа поінформували про це.

19 травня президент США Трамп поговорив із Путіним телефоном, щоб домовитися про припинення вогню в Україні. LIGA.net зібрала тези американського лідера після дзвінка.