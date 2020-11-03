Во Франции арестовали мужчину, который ходил по улице с мачете
03.11.2020, 14:55
Французский полицейский (Иллюстративное фото: Julien De Rosa/ЕРА)
По сообщениям очевидцев, мужчину видели с холодным оружием в метро Парижа
В Париже арестовали мужчину, который ходил по улице вооруженный мачете. Об этом пишет агентство Reuters.
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Сообщается, что около 11:30 по местному времени несколько свидетелей сообщили в полицию о вооруженном мужчине на станции Пер-Лашез в парижском метро.
Позднее полицейские задержали его в гостиничном номере на улице дю Шёмэн Вер, в нескольких десятках метров от станции метро.
Aucun passant ne peut se rendre dans la rue, les commerçants sont confinés dans leurs boutiques.— Marie-Amélie Marchal (@marieam_marchal) November 3, 2020
Via @actufrparis https://t.co/RMzR74wOcj pic.twitter.com/PmrCrIBkeh
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