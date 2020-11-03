Во Франции арестовали мужчину, который ходил по улице с мачете

По сообщениям очевидцев, мужчину видели с холодным оружием в метро Парижа

В Париже арестовали мужчину, который ходил по улице вооруженный мачете. Об этом пишет агентство Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщается, что около 11:30 по местному времени несколько свидетелей сообщили в полицию о вооруженном мужчине на станции Пер-Лашез в парижском метро.

Позднее полицейские задержали его в гостиничном номере на улице дю Шёмэн Вер, в нескольких десятках метров от станции метро.

Aucun passant ne peut se rendre dans la rue, les commerçants sont confinés dans leurs boutiques.

Via @actufrparis https://t.co/RMzR74wOcj pic.twitter.com/PmrCrIBkeh — Marie-Amélie Marchal (@marieam_marchal) November 3, 2020

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.