Во Львове школьник стрелял из пневматики в одноклассника. В полиции отреагировали – видео
Иллюстративное фото: Depositphotos

Во Львове 11 июня девятиклассник произвел выстрел из пневматики в направлении своего одноклассника. Инцидент произошел в классе учебного заведения. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области.

По данным правоохранителей, видео, на котором подросток стреляет в своего одноклассника, было обнаружено во время мониторинга социальных сетей.

Полиция установила, в каком именно учебном заведении произошло событие и его участников – троих учеников девятого класса.

"Один из ребят принес в учебное заведение устройство для отстрела металлических шаров пневматического действия, которое принадлежит его отцу, и, по предварительной договоренности, выстрелил в сторону своего товарища", – отмечают правоохранители.

По факту немедленно была начата проверка. Никто из участников инцидента не пострадал.

Также решается вопрос правовой квалификации происшествия.

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