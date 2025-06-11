Во Львове школьник стрелял из пневматики в одноклассника. В полиции отреагировали – видео

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Во Львове 11 июня девятиклассник произвел выстрел из пневматики в направлении своего одноклассника. Инцидент произошел в классе учебного заведения. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области.

По данным правоохранителей, видео, на котором подросток стреляет в своего одноклассника, было обнаружено во время мониторинга социальных сетей.

Полиция установила, в каком именно учебном заведении произошло событие и его участников – троих учеников девятого класса.

"Один из ребят принес в учебное заведение устройство для отстрела металлических шаров пневматического действия, которое принадлежит его отцу, и, по предварительной договоренности, выстрелил в сторону своего товарища", – отмечают правоохранители.

По факту немедленно была начата проверка. Никто из участников инцидента не пострадал.

Также решается вопрос правовой квалификации происшествия.

2 января в районе Квинс в американском Нью-Йорке произошла стрельба возле конференц-зала "Amazura", в результате чего по меньшей мере 10 человек получили ранения.

4 февраля в Швеции из-за нападения на школу погибли около 10 человек, в том числе и сам стрелок.

10 июня в австрийском городе Грац была стрельба в гимназии. Погибли 11 человек, среди них – восемь учеников и двое взрослых. Сам подозреваемый совершил самоубийство.