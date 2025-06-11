У Львові школяр стріляв з пневматики в однокласника. У поліції відреагували – відео

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У Львові 11 червня дев’ятикласник здійснив постріл із пневматики у напрямку свого однокласника. Інцидент трапився у класі навчального закладу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

За даними правоохоронців, відео, на якому підліток стріляє у свого однокласника, виявили під час моніторингу соціальних мереж.

Поліція встановила, в якому саме навчальному закладі відбулась подія та її учасників – трьох учнів девʼятого класу.

"Один із хлопців приніс у навчальний заклад пристрій для відстрілу металевих кульок пневматичної дії, який належить його батькові, та, за попередньою домовленістю, здійснив постріл у сторону свого товариша", – зазначають правоохоронці.

За фактом негайно було розпочато перевірку. Ніхто з учасників інциденту не постраждав.

Також вирішується питання правової кваліфікації події.

2 січня у районі Квінс в американському Нью-Йорку сталася стрілянина біля конференц-залу "Amazura", внаслідок чого щонайменше 10 людей дістали поранення.

4 лютого у Швеції через напад на школу загинули близько 10 людей, зокрема і сам стрілець.

10 червня в австрійському місті Грац була стрільба у гімназії. Загинуло 11 осіб, серед них – вісім учнів та двоє дорослих. Сам підозрюваний скоїв самогубство.