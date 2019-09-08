Волкер отреагировал на обмен пленных: что сказал

Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер приветствовал обмен, заявив, что это может послужить импульсом для полного выполнения минских соглашений. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Очень рад видеть возвращение украинских моряков домой и обмен заключенными между Украиной и Россией. Надеюсь, что это послужит импульсом для дальнейшего обмена заключенными, восстановления прекращения огня и продвижения к полному выполнению минских соглашений", - отметил Волкер.

Президент Евросовета Дональд Туск написал, что освобождение политзаключенного Олега Сенцова и украинских моряков наполняет его "чувством облегчения". Он также призывал Россию освободить всех политических заключенных и уважать территориальную целостность Украины.

Президент США Дональд Трамп приветствовал обмен, назвав его, возможно, первым шагом к миру. В то же время правительство Нидерландов выразило сожаление о том, что Украина передала России фигуранта дела о катастрофе Боинга рейса MH17 Владимира Цемаха. Голландская прокуратура просит РФ выдать Цемаха.