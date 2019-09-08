Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Волкер отреагировал на обмен пленных: что сказал

Волкер отреагировал на обмен пленных: что сказал - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
08.09.2019, 07:17

Специальный представитель Госдепа США по Украине призвал продолжить обмен пленными

Специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер приветствовал обмен, заявив, что это может послужить импульсом для полного выполнения минских соглашений. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Очень рад видеть возвращение украинских моряков домой и обмен заключенными между Украиной и Россией. Надеюсь, что это послужит импульсом для дальнейшего обмена заключенными, восстановления прекращения огня и продвижения к полному выполнению минских соглашений", - отметил Волкер.

Президент Евросовета Дональд Туск написал, что освобождение политзаключенного Олега Сенцова и украинских моряков наполняет его "чувством облегчения". Он также призывал Россию освободить всех политических заключенных и уважать территориальную целостность Украины.

Президент США Дональд Трамп приветствовал обмен, назвав его, возможно, первым шагом к миру. В то же время правительство Нидерландов выразило сожаление о том, что Украина передала России фигуранта дела о катастрофе Боинга рейса MH17 Владимира Цемаха. Голландская прокуратура просит РФ выдать Цемаха.

Напишите нам
Курт Волкер дональд трамп дональд туск обмен Олег Сенцов
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 