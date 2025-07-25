"Вопрос номер один – война". Зеленский объяснил, почему не было диалога насчет НАБУ и САП

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский признает, что стоило начать диалог об антикоррупционном законе, однако вопросом номер один в государстве является российско-украинская война. Об этом он сказал на встрече с журналистами 24 июля.

"Наверное, надо было делать диалог. Всегда надо коммуницировать. Я сосредоточен на вопросе войны, потому что сейчас в Украине вопрос номер один – это вопрос войны", – сказал он.

Президент подчеркнул, что война является самой главной проблемой, а главный враг – это Россия.

"Вам не нравится, что я часто говорю слово "война"? Она есть просто. И это самый большой вызов. Важна справедливость. В этом случае надо сделать справедливые шаги", – добавил он.