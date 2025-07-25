"Вопрос номер один – война". Зеленский объяснил, почему не было диалога насчет НАБУ и САП
Президент Владимир Зеленский признает, что стоило начать диалог об антикоррупционном законе, однако вопросом номер один в государстве является российско-украинская война. Об этом он сказал на встрече с журналистами 24 июля.
"Наверное, надо было делать диалог. Всегда надо коммуницировать. Я сосредоточен на вопросе войны, потому что сейчас в Украине вопрос номер один – это вопрос войны", – сказал он.
Президент подчеркнул, что война является самой главной проблемой, а главный враг – это Россия.
"Вам не нравится, что я часто говорю слово "война"? Она есть просто. И это самый большой вызов. Важна справедливость. В этом случае надо сделать справедливые шаги", – добавил он.
- 22 июля Рада поддержала, а Зеленский сразу подписал скандальный закон №12414, поправки к которому фактически отменяют независимость НАБУ и САП. Это привело к акциям протеста в крупных городах Украины.
- 23 июля президент пообещал подать в Верховную Раду законопроект, который вернет независимость НАБУ и САП, а также "обеспечит силу системе правопорядка".
- 24 июля законопроект Зеленского был зарегистрирован. Он предусматривает, в частности, проверки на полиграфе для правоохранителей. Параллельно в Раде зарегистрировали законопроект от нардепов.
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