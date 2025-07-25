"Питання номер один – війна". Зеленський пояснив, чому не було діалогу про НАБУ і САП

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський визнає, що варто було розпочати діалог щодо антикорупційного закону, проте питанням номер один у державі є російсько-українська війна. Про це він сказав на зустрічі з журналістами 24 липня.

"Напевно, треба було робити діалог. Завжди треба комунікувати. Я зосереджений на питанні війни, тому що зараз в Україні питання номер один – це питання війни", – сказав він.

Президент наголосив, що війна є найголовнішою проблемою, а головний ворог – це Росія.

"Вам не подобається, що я часто кажу слово "війна"? Вона є просто. І це найбільший виклик. Важлива справедливість. В цьому випадку треба зробити справедливі кроки", – додав він.