"Питання номер один – війна". Зеленський пояснив, чому не було діалогу про НАБУ і САП
Президент Володимир Зеленський визнає, що варто було розпочати діалог щодо антикорупційного закону, проте питанням номер один у державі є російсько-українська війна. Про це він сказав на зустрічі з журналістами 24 липня.
"Напевно, треба було робити діалог. Завжди треба комунікувати. Я зосереджений на питанні війни, тому що зараз в Україні питання номер один – це питання війни", – сказав він.
Президент наголосив, що війна є найголовнішою проблемою, а головний ворог – це Росія.
"Вам не подобається, що я часто кажу слово "війна"? Вона є просто. І це найбільший виклик. Важлива справедливість. В цьому випадку треба зробити справедливі кроки", – додав він.
- 22 липня Рада підтримала, а Зеленський одразу підписав скандальний закон №12414, правки до якого фактично скасовують незалежність НАБУ та САП. Це призвело до акцій протесту у великих містах України.
- 23 липня президент пообіцяв подати до Верховної Ради законопроєкт, який поверне незалежність НАБУ та САП, а також "забезпечить силу системі правопорядку".
- 24 липня законопроєкт Зеленського було зареєстровано. Він передбачає, зокрема, перевірки на поліграфі для правоохоронців. Паралельно у Раді зареєстрували законопроєкт від нардепів.
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