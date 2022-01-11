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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 11 января

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2022, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 11 января - Фото

1. УМЕР ГЛАВА ЕВРОПАРЛАМЕНТА ДАВИД САССОЛИ. 10 января спикер главы ЕП отмечал, что Сассоли был госпитализирован 26 декабря из-за серьезного осложнения, вызванного тяжелой дисфункции иммунной системы (подробнее).

2. ВОЙСКА РОССИЙСКОГО ОДКБ НАЧНУТ ВЫВОДИТЬ ИЗ КАЗАХСТАНА ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ – ТОКАЕВ. Войска российского блока ОДКБ из Казахстана начнут выводить через два дня, процесс займет не более 10 дней (подробнее).

3. ЛИТВА И ПОЛЬША ДОСТРОИЛИ ГАЗОПРОВОД. ЭТО ОСЛАБИТ ИХ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ РОССИИ. Строительство международного газопровода GIPL, соединяющего Литву и Польшу, успешно завершено (подробнее).

4. БИЗНЕС В КАЗАХСТАНЕ ОЦЕНИЛ УЩЕРБ ОТ БЕСПОРЯДКОВ В $220 МЛН: ФОТО. Казахстанская Национальная палата предпринимателей Атамекен оценила ущерб бизнеса от беспорядков в стране в размере около 95,3 млрд тенге, или более $220 млн, по состоянию на утро 11 декабря (подробнее).

5. ПУТИН НАЧАЛ ПЕРЕБРАСЫВАТЬ УДАРНЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ ВЕРТОЛЕТЫ К ГРАНИЦАМ УКРАИНЫ – NYT. Президент РФ Владимир Путин начал перебрасывать военные вертолеты к границе Украины. Это может быть признаком того, что он продолжает планировать нападение (подробнее).

6. ЗАКОН О ЯЗЫКЕ. УКРАИНСКОГО СТАНЕТ БОЛЬШЕ В ПЕЧАТНЫХ СМИ С 16 ЯНВАРЯ. С 16 января в Украине вступает в силу новая норма закона о языке – печатные СМИ должны издаваться на украинском языке (подробнее).

7. В КОНГРЕССЕ США ПРЕДЛОЖИЛИ ПРИЗНАТЬ УКРАИНУ СТРАНОЙ "НАТО-ПЛЮС": ЧТО ЭТО ДАСТ. Группа конгрессменов от Республиканской партии (имеет меньшинство в обеих палатах Конгресса США) предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс", что, в частности, должно увеличить финансирование поставок ей летального вооружения (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Холодная война-2. Переговоры России с НАТО и США: главные новости о кризисе – хроника

Вадим Ребрина
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