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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 12 августа

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 12 августа - Фото
M270 MLRS (фото — пресс-служба NATO)

1. ГЛАВА МАГАТЭ ПОТРЕБОВАЛ ДОПУСТИТЬ ЭКСПЕРТОВ АГЕНТСТВА НА ЗАПОРОЖСКУЮ АЭС Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Совет Безопасности ООН содействовать доступу группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, которую Россия оккупировала в начале марта, и выразил готовность лично возглавить миссию на ЗАЭС (подробнее).

2. АВИАЦИЯ ФЛОТА РФ ОСЛАБЛЕНА. БРИТАНСКАЯ РАЗВЕДКА ОЦЕНИЛА ВЗРЫВЫ НА АЭРОДРОМЕ В КРЫМУ. По оценке разведчиков, по меньшей мере пять истребителей-бомбардировщиков Су-24 и три многоцелевых самолета Су-30 были уничтожены или серьезно повреждены (подробнее).

3. "ТЕКТОНИЧЕСКИЙ И ФИЛОСОФСКИЙ СДВИГ". У РЕЗНИКОВА ОПИСАЛИ, К ЧЕМУ ИДЕТ ЕВРОПА ИЗ-ЗА ВОЙНЫ. Европа "очень медленно, но приходит к осознанию России как экзистенциальной угрозы", и что время точечных соглашений о помощи Украине проходит: на смену должна прийти сетевая интеграция в сфере безопасности, заявил Копытько (подробнее).

4. "БРИТАНИЯ СКАЗАЛА – БРИТАНИЯ СДЕЛАЛА". УКРАИНА ПОЛУЧИЛА НОВЫЕ РЕАКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ М270В Украину прибыло больше РСЗО M270 от Британии, сообщил Резников (подробнее).

5. ЗАМЕНА АРТЕМСОЛИ. НАИБОЛЬШЕЕ В УКРАИНЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ОБУСТРАИВАЮТ НА ЗАКАРПАТЬЕ — ФОТО. На Закарпатье обустраивают крупнейшее в Украине месторождение для добычи соли (подробнее).

6. СИЛЫ ОБОРОНЫ ВЫПУСТИЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЗАЩИТНИКАМ МАРИУПОЛЯ: БЫЛ ВЫБОР — ПЛЕН ИЛИ СМЕРТЬ. Силовики заявили, что операция по спасению 2500 защитников Мариуполя была единственным вариантом, чтобы сохранить жизни воинов (подробнее).

7. НОВАЯ ПРОГРАММА МВФ НУЖНА УЖЕ В НОЯБРЕ – ГЛАВА НАЦБАНКА. Глава НБУ Кирилл Шевченко рассчитывает на новую программу Международного валютного фонда уже в ноябре, а в сентябре – на "четкое понимание программы" (подробнее).

8. РАБОТА ТРЦ КИЕВА ВО ВРЕМЯ ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГИ. ВОЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СОЗДАЛА АЛГОРИТМ. Собственникам ТРЦ необходимо обеспечить готовность системы оповещения, определить ближайшие укрытия, обозначить маршруты эвакуации в укрытия, открыть двери запасных выходов, разработать четкую инструкцию для сотрудников и разместить на видном месте информацию для посетителей относительно действий во время тревоги (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Starlink в Украине: где купить, как подключиться и сколько это стоит

Оксана Житнюк
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